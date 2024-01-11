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Зеленський приїхав в Естонію

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 11 січня 2024, 08:24
Зеленський приїхав в Естонію
Зеленський в Естонії. Фото з мережі Х Margus Tsahkna

Президент України Володимир Зеленський вранці 11 січня прибув до естонської столиці Таллінна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост глави МЗС Естонії Маргуса Тсахкни у Twitter (X)

Пряма мова Тсахкни: "Велика честь вітати добрих друзів та союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу у Таллінні. Ми даємо потужний сигнал та запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і разом ми переможемо у цій війні".

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Деталі: Він також опублікував фото зустрічі Зеленського в аеропорту.

Передісторія:

  • Напередодні Зеленський перебував з візитом у Вільнюсі. Тоді литовський президент Гітанас Науседа оголосив про плани передати Україні наступні партії військової допомоги, до яких увійдуть боєприпаси, генератори та бронемашини M577.
  • Далі Зеленський вирушить до Латвії.

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Теми: ЕстоніяЗеленськийдипломатичні відносини
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