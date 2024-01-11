Зеленский приехал в Эстонию
Четверг, 11 января 2024, 08:24
Президент Украины Владимир Зеленский утром 11 января прибыл в эстонскую столицу Таллинн.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост главы МИД Эстонии Маргуса Тсахкны в Twitter (X)
Прямая речь Тсахкны: "Большая честь приветствовать добрых друзей и союзников Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебу в Таллинне. Мы даем мощный сигнал и заверения Украине, что Эстония твердо стоит на их стороне, и вместе мы победим в этой войне".
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Детали: Он также опубликовал фото встречи Зеленского в аэропорту.
Предыстория:
- Накануне Зеленский находился с визитом в Вильнюсе. Тогда литовский президент Гитанас Науседа объявил о планах передать Украине следующие партии военной помощи, в которые войдут боеприпасы, генераторы и бронемашины M577.
- Далее Зеленский отправится в Латвию.
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