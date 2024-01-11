Зеленский приехал в Эстонию

Зеленский в Эстонии. Фото из сети Х Margus Tsahkna

Президент Украины Владимир Зеленский утром 11 января прибыл в эстонскую столицу Таллинн.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост главы МИД Эстонии Маргуса Тсахкны в Twitter (X)

Прямая речь Тсахкны: "Большая честь приветствовать добрых друзей и союзников Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебу в Таллинне. Мы даем мощный сигнал и заверения Украине, что Эстония твердо стоит на их стороне, и вместе мы победим в этой войне".

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Детали: Он также опубликовал фото встречи Зеленского в аэропорту.

Предыстория:

Накануне Зеленский находился с визитом в Вильнюсе. Тогда литовский президент Гитанас Науседа объявил о планах передать Украине следующие партии военной помощи, в которые войдут боеприпасы, генераторы и бронемашины M577.

Далее Зеленский отправится в Латвию.