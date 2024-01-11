Командувач ВМС розповів, чи можуть дрони замінити кораблі у війні

Командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа наголосив, що для перемоги над Росією в морі потрібні не лише дрони.

Джерело: Неїжпапа в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ми дійдемо до того, я не вперше про це кажу, що війна майбутнього – це війна дронів проти дронів. Це так і буде.

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Але море має певну нелінійність. Тому казати, що тільки ці ліки (безпілотники - ред.) до цієї хвороби підходять, а решту вже можна викидати – я так ніколи не скажу. Так, дрони – це ще один спосіб, як можна мочити русню. Я з цим згоден, воно працює. Але є певне обмеження в застосуванні цих засобів. В першу чергу це і розмір, і озброєння, і можливість протистояти погодним умовам – багато всього, що відрізняє їх від корабля.

…Просто пересісти флоту на дрони і перемогти – так не вийде. Це все одно, що Сухопутним військам відмовитись від танків, БМП, гармат і всього решти.

…Ви можете вважати територію своєю тільки тоді, коли на ній стоїть чобіт вашого солдата або морського піхотинця. Тоді це ваша територія. Те ж саме і на морі. Коли у вас корабель буде стояти в цих територіальних водах, і ніхто з ним не може нічого зробити, тільки тоді це ваше море".

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Деталі: Він наголосив, що будь-яка війна – це розвиток військових технологій і розробка ворогом засобів протидії цим технологіям. На його думку, тільки так можна зрозуміти, "працює щось чи не працює".

Зокрема, командувач ВМС підкреслив, що деякі українські хитрощі, тактика застосування, яка була відпрацьована в 2022-му і 2023-му, уже не спрацює в 2024 році.

Пряма мова: "Противник буде застосовувати дрони на морі так, як він їх застосовує і на суходолі. Противник теж вчиться, він теж має дуже потужний промисловий комплекс, і грошей у росіян завжди на зброю ніхто ніколи не шкодував. Тому попереду нас чекають дуже важкі дронові війни".

Знати більше: Командувач ВМС Неїжпапа: Дрони – це ще один спосіб мочити русню, але не єдиний