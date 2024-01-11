Командующий ВМС рассказал, могут ли дроны заменить корабли в войне

Командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа отметил, что для победы над Россией в море нужны не только дроны.

Источник: Неижпапа в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы дойдем до того, я не впервые об этом говорю, что война будущего - это война дронов против дронов. Это так и будет.

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Но море имеет определенную нелинейность. Поэтому говорить, что только это лекарство (беспилотники - ред.) к этой болезни подходит, а остальные уже можно выбрасывать - я так никогда не скажу. Да, дроны - это еще один способ, как можно мочить русню. Я с этим согласен, оно работает. Но есть определенное ограничение в применении этих средств. В первую очередь это и размер, и вооружение, и возможность противостоять погодным условиям - много всего, что отличает их от корабля.

...Просто пересесть флоту на дроны и победить - так не получится. Это все равно, что Сухопутным войскам отказаться от танков, БМП, пушек и всего остального.

...Вы можете считать территорию своей только тогда, когда на ней стоит сапог вашего солдата или морского пехотинца. Тогда это ваша территория. То же самое и на море. Когда у вас корабль будет стоять в этих территориальных водах, и никто с ним не может ничего сделать, только тогда это ваше море".

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Детали: Он отметил, что любая война - это развитие военных технологий и разработка врагом средств противодействия этим технологиям. По его мнению, только так можно понять, "работает что-то или не работает".

В частности, командующий ВМС подчеркнул, что некоторые украинские хитрости, тактика применения, которая была отработана в 2022-м и 2023-м, уже не сработает в 2024 году.

Прямая речь: "Противник будет применять дроны на море так, как он их применяет и на суше. Противник тоже учится, он тоже имеет очень мощный промышленный комплекс, и денег у россиян всегда на оружие никто никогда не жалел. Поэтому впереди нас ждут очень тяжелые дроновые войны".

Знать больше: Командующий ВМС Неижпапа: Дроны - это еще один способ мочить русню, но не единственный