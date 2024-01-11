7 поверхів, ліфти, басейни, гордість Росії − Неїжпапа розповів, що таке крейсер "Москва"

Крейсер "Москва", який знищили Військово-морські сили у квітні 2022 року, мав 7 поверхів, ліфт і басейн, безпосередньо перед повномасштабним вторгненням він пройшов капремонт; цей флагман був справжньою гордістю Росії і власне саме через наявність "Москви" РФ мала флот, а не флотилію.

Джерело: командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю Українській правді

Пряма мова Неїжпапи: "Це корабель-флагман. Якщо немає крейсера, за великим рахунком флот не може називатися флотом. Без крейсера, корабля першого рангу, це називається флотилія. Таке розуміння градації прийняте ще з часів Радянського Союзу як обов'язкове.

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Зараз у них флагман – фрегат "Адмірал Макаров", не крейсер. За старими радянськими мірками, це був корабель другого рангу. Зараз, напевно, його ранг підвищили, бо це все-таки носій "Калібрів". Так крейсер "Москва" – це саме флагманський корабель флоту".

Деталі: Він нагадав, що крейсер "Москва" був побудований в Україні, в Миколаєві. Його перша назва була "Слава".

А назву "Москва" він отримав після клопотання мера Москви, коли попередню "Москву" − великий протичовновий авіаносний крейсер − списали, і росіянам треба було комусь передати назву іменем російської столиці.

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За словами Неїжпапи, з того часу до цього корабля була прикута увага і особисто російського диктатора Путіна, який неодноразово був на цьому крейсері, і тодішнього мера Москви Лужкова, і його наступника Собяніна.

Пряма мова командувача ВМС: "Це була гордість Чорноморського флоту. Крейсер брав участь у всіх конфліктах пострадянського періоду: у війні з Грузією, з нього управляли всі сили флоту біля її узбережжя, він знаходився в Сирії і в районі інших конфліктів".

Деталі: Він також розповів, що перед повномасштабною агресією крейсер пройшов повний ремонт − Росія вклала дуже багато грошей на його модернізацію.

Неїжпапа пояснив, що з військової точки зору, "Москва" була призначена для океану, а не для Чорного моря.

Море, за його словами, занадто мале для крейсера, який несе крилаті ракети з дальністю 500 кілометрів. Цей флагман в часи Холодної війни заклали для того, щоб знищувати авіаносці Сполучених Штатів і так і називали "вбивця авіаносців", хоч ніяких авіаносців у Чорному морі немає.

Пряма мова Неїжпапи: "На "Москві" можна було гарно розмістити командний пункт. Там великі флагманські каюти. Щоб ви розуміли, по-моєму, 7 поверхів. Ліфт для підйому від головного командного пункту, який нижче головної палуби, до ходового мостика. 7 палуб, які проходить ліфт! Ну, щоб командир чи старший на мостику командувача не ходив пішки. Там був басейн. Тобто корабель забезпечував дуже комфортні умови проживання особового складу для довготривалих походів.

Ну і, звісно, "Москва" закривала основні питання протиповітряної оборони: там були на озброєнні системи виявлення, радіоелектронної боротьби, ну і морський варіант зенітно-ракетного комплексу С-300, який називався "Форт". Це була парасолька ППО над кораблями ордера (порядок розташування кораблів під час походу чи бою – УП)".

Деталі: Командувач ВМС підкреслив, що "Москва" виконувала декілька функцій: командний пункт, корабель протиповітряної оборони і символ, що от – "Москва прийшла з війною".

Він також розповів, що його переповнювали емоції, коли прийшло розуміння, що "Москву" вдалося уразити.

"Звісно, емоції були. Але ми тоді ще не осягнули взагалі вагу моменту. Тому що війна-то іде, завтра може знову хтось підійти... Не було часу особливо сидіти і відчувати якусь велику перемогу, обстановка на той час була дуже напруженою.

Так, була радість, звісно, що українська зброя має такий успіх. Звісно, це така історична мить. Але вона особисто для мене якось дуже швидко минула", − підсумував Неїжпапа.

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