7 этажей, лифты, бассейны, гордость России − Неижпапа рассказал, что такое крейсер "Москва"

Крейсер "Москва", который уничтожили Военно-морские силы в апреле 2022 года, имел 7 этажей, лифт и бассейн, непосредственно перед полномасштабным вторжением он прошел капремонт; этот флагман был настоящей гордостью России и собственно именно из-за наличия "Москвы" РФ имела флот, а не флотилию.

Источник: командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью Украинской правде

Прямая речь Неижпапы: "Это корабль-флагман. Если нет крейсера, по большому счету флот не может называться флотом. Без крейсера, корабля первого ранга, это называется флотилия. Такое понимание градации принято еще со времен Советского Союза как обязательное.

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Сейчас у них флагман − фрегат "Адмирал Макаров", не крейсер. По старым советским меркам, это был корабль второго ранга. Сейчас, наверное, его ранг повысили, потому что это все-таки носитель "Калибров". Так крейсер "Москва" − это именно флагманский корабль флота".

Детали: Он напомнил, что крейсер "Москва" был построен в Украине, в Николаеве. Его первое название было "Слава".

А название "Москва" он получил после ходатайства мэра Москвы, когда предыдущую "Москву" − большой противолодочный авианосный крейсер − списали, и россиянам надо было кому-то передать название именем российской столицы.

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По словам Неижпапы, с тех пор к этому кораблю было приковано внимание и лично российского диктатора Путина, который неоднократно был на этом крейсере, и тогдашнего мэра Москвы Лужкова, и его преемника Собянина.

Прямая речь командующего ВМС: "Это была гордость Черноморского флота. Крейсер участвовал во всех конфликтах постсоветского периода: в войне с Грузией, с него управляли все силы флота у ее побережья, он находился в Сирии и в районе других конфликтов".

Детали: Он также рассказал, что перед полномасштабной агрессией крейсер прошел полный ремонт −Россия вложила очень много денег в его модернизацию.

Неижпапа объяснил, что с военной точки зрения, "Москва" была предназначена для океана, а не для Черного моря.

Море, по его словам, слишком мало для крейсера, который несет крылатые ракеты с дальностью 500 километров. Этот флагман во времена Холодной войны заложили для того, чтобы уничтожать авианосцы Соединенных Штатов и так и называли "убийца авианосцев", хотя никаких авианосцев в Черном море нет.

Прямая речь Неижпапы: "На "Москве" можно было хорошо разместить командный пункт. Там большие флагманские каюты. Чтобы вы понимали, по-моему, 7 этажей. Лифт для подъема от главного командного пункта, который ниже главной палубы, до ходового мостика. 7 палуб, которые проходит лифт! Ну, чтобы командир или старший на мостике командующего не ходил пешком. Там был бассейн. То есть корабль обеспечивал очень комфортные условия проживания личного состава для длительных походов.

Ну и, конечно, "Москва" закрывала основные вопросы противовоздушной обороны: там были на вооружении системы обнаружения, радиоэлектронной борьбы, ну и морской вариант зенитно-ракетного комплекса С-300, который назывался "Форт". Это был зонтик ПВО над кораблями ордера (порядок расположения кораблей во время похода или боя − УП)".

Детали: Командующий ВМС подчеркнул, что "Москва" выполняла несколько функций: командный пункт, корабль противовоздушной обороны и символ, что вот − "Москва пришла с войной".

Он также рассказал, что его переполняли эмоции, когда пришло понимание, что "Москву" удалось поразить.

"Конечно, эмоции были. Но мы тогда еще не постигли вообще важность момента. Потому что война-то идет, завтра может снова кто-то подойти... Не было времени особо сидеть и чувствовать какую-то большую победу, обстановка в то время была очень напряженной.

Да, была радость, конечно, что украинское оружие имеет такой успех. Конечно, это такой исторический момент. Но он лично для меня как-то очень быстро прошел", − подытожил Неижпапа.

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