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Неїжпапа пояснив значення Севастополя для РФ: без нього неможливо утримувати флот

Станіслав Погорілов, Роман РоманюкЧетвер, 11 січня 2024, 11:10
Неїжпапа пояснив значення Севастополя для РФ: без нього неможливо утримувати флот
ОЛЕКСІЙ НЕЇЖПАПА, ФОТО "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ"

Севастополь для російських загарбників – це технологічний хаб, без якого неможливо утримувати флот РФ у Чорному морі, а задача ЗСУ зробити неможливим використання росіянами морських баз.

Джерело: командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Севастополь – це головна база, яка повністю задовольняє утримання флоту, ремонтну базу, це декілька ремонтних заводів, а ще ж аеродроми, і той же "Бельбек", і "Кача". У тому ж Новоросійську немає ні аеродромів, ні великих ремонтних заводів, ні таких місць зберігання озброєння тощо.

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Це за великим рахунком одна з причин, чому вони в Криму опинилися в 2014 році. Тому що без Севастополя тримати Чорноморський флот в Чорному морі вони б не змогли".

Деталі: Він уточнив, що Севастополь – це база, яка будувалась сторіччями. Зокрема, там розосереджені боєприпаси, запаси пального, які заховані в горах, їх не так легко вразити. Там же знаходяться ракети "Калібр", бо є закриті системи їх зберігання.

По-друге, сказав командувач, у Севастополі – центр медичного забезпечення, великий шпиталь і таке інше. Там же побудовані всі освітні заклади. "Тобто Севастополь – це такий стратегічний хаб", - пояснив Неїжпапа.

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За його словами, у Новоросійську, наприклад, знаходитися флоту РФ, особливо в значній кількості, чисто фізично небезпечно. "Той військовий порт, який Росія будувала уже під час незалежності України, він був збільшений, але він недостатньо розвинутий, щоб забезпечити базування Чорноморського флоту", - сказав командувач.

На питання, наскільки реально зробити так, щоб Росія, навіть контролюючи окупований півострів, не могла використовувати його морські бази, Неїжпапа відповів: "Це робота, яку треба зробити. Є задача президента, головнокомандувача Збройних сил, і ми будемо працювати".

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Теми: КримСевастопольокупаціяРосія
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