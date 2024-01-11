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Неижпапа объяснил значение Севастополя для РФ: без него невозможно удерживать флот

Станислав Погорилов, Роман РоманюкЧетверг, 11 января 2024, 11:10
Неижпапа объяснил значение Севастополя для РФ: без него невозможно удерживать флот
АЛЕКСЕЙ НЕИЖПАПА, ФОТО "УКРАИНСКОЙ ПРАВДЫ"

Севастополь для российских захватчиков - это технологический хаб, без которого невозможно удерживать флот РФ в Черном море, а задача ВСУ сделать невозможным использование россиянами морских баз.

Источник: командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Севастополь - это главная база, которая полностью удовлетворяет содержание флота, ремонтную базу, это несколько ремонтных заводов, а еще аэродромы, и тот же "Бельбек", и "Кача". В том же Новороссийске нет ни аэродромов, ни крупных ремонтных заводов, ни таких мест хранения вооружения и так далее.

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Это по большому счету одна из причин, почему они в Крыму оказались в 2014 году. Потому что без Севастополя держать Черноморский флот в Черном море они бы не смогли".

Детали: Он уточнил, что Севастополь - это база, которая строилась столетиями. В частности, там рассредоточены боеприпасы, запасы горючего, которые спрятаны в горах, их не так легко поразить. Там же находятся ракеты "Калибр", потому что есть закрытые системы их хранения.

Во-вторых, сказал командующий, в Севастополе - центр медицинского обеспечения, большой госпиталь и так далее. Там же построены все образовательные учреждения. "То есть Севастополь - это такой стратегический хаб", - пояснил Неижпапа.

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По его словам, в Новороссийске, например, находиться флоту РФ, особенно в значительном количестве, чисто физически опасно. "Тот военный порт, который Россия строила уже во время независимости Украины, он был увеличен, но он недостаточно развит, чтобы обеспечить базирование Черноморского флота", - сказал командующий.

На вопрос, насколько реально сделать так, чтобы Россия, даже контролируя оккупированный полуостров, не могла использовать его морские базы, Неижпапа ответил: "Это работа, которую надо сделать. Есть задача президента, главнокомандующего Вооруженных сил, и мы будем работать".

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Темы: КрымСевастопольоккупацияРосcия
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