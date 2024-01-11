НАЗК стверджує, що Шмигаль розголосив інформацію про викривача корупції і хоче покарати прем'єра

Голова НАЗК Олександр Новіков склав протокол щодо прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, тому що прем’єр незаконно розголосив інформацію про викривача, який повідомив про корупцію працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Джерело: Національне агентство з питань запобігання корупції

Дослівно: "Очільник уряду, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, а саме працівника Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, дав доручення відповідним посадовим особам опрацювати таке повідомлення і за результатами поінформувати заявника та Кабінет Міністрів України.

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При цьому серед посадових осіб, яким було доручено розглянути повідомлення, зазначено й Голову КРАІЛ Івана Рудого, про протиправні дії якого й повідомлялося.

Дізнавшись про це, посадовець прийняв рішення про порушення дисциплінарного провадження стосовно викривача".

Деталі: Відповідно до законодавства, викривача не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку його керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу.

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Дізнавшись про це, НАЗК склало протокол стосовно голови КРАІЛ Рудого 5 січня 2024 року.

У НАЗК вважають, що Шмигаль вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.2 ст.1728 КУпАП, оскільки незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

НАЗК запросило прем’єра для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не з'явився в зазначений термін та не повідомив про причини неявки.

Тому НАЗК скерувало протокол для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушення. Якщо суд визнає Шмигаля винним, то на посадовця буде накладено штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік.