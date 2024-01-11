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НАПК утверждает, что Шмыгаль разгласил информацию об обличителе коррупции и хочет наказать премьера

Алена МазуренкоЧетверг, 11 января 2024, 11:42
НАПК утверждает, что Шмыгаль разгласил информацию об обличителе коррупции и хочет наказать премьера
Шмыгаль, фото из Telegram премьера

Председатель НАПК Александр Новиков составил протокол в отношении премьер-министра Дениса Шмыгаля, потому что премьер незаконно разгласил информацию об обличителе, который сообщил о коррупции работника Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Источник: Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции

Дословно: "Глава правительства, предварительно рассмотрев сообщение о коррупции от обличителя, а именно работника Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, дал поручение соответствующим должностным лицам проработать такое сообщение и по результатам проинформировать заявителя и Кабинет Министров Украины.

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При этом среди должностных лиц, которым было поручено рассмотреть сообщение, указан и Председатель КРАИЛ Иван Рудой, о противоправных действиях которого и сообщалось.

Узнав об этом, чиновник принял решение о возбуждении дисциплинарного производства в отношении обличителя".

Детали: В соответствии с законодательством, обличитель не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут со стороны его руководителя или работодателя другим негативным мерам воздействия.

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Узнав об этом, НАПК составило протокол в отношении председателя КРАИЛ Рудого 5 января 2024 года.

В НАПК считают, что Шмыгаль совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.1728 КУоАП, поскольку незаконно разгласил информацию об обличителе, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей.

НАПК пригласило премьера для ознакомления с протоколом на 10 января 2024 года, но он не явился в указанный срок и не сообщил о причинах неявки.

Поэтому НАПК направило протокол для рассмотрения в суд по месту совершения правонарушения. Если суд признает Шмыгаля виновным, то на чиновника будет наложен штраф с лишением права занимать определенные должности на один год.

Темы: НАПКШмыгалькоррупция
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