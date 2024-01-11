Трамп розповів, від чого залежить його ставлення до НАТО
Один із претендентів на номінацію на виборах президента США Дональд Трамп відповів на запитання про свою позицію щодо НАТО, заявивши, що його ставлення до Альянсу залежить від ставлення НАТО до Сполучених Штатів.
Джерело: Трамп в ефірі телеканалу Fox News, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: Питання про ставлення Трампа до НАТО виникло після того, як єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, що Трамп за часів свого президентства обіцяв вивести США з Північноатлантичного альянсу і говорив, що Європа не має розраховувати на допомогу у разі війни.
На запитання ведучих про відданість НАТО експрезидент США відповів: "Залежить від того, чи будуть вони ставитися до нас належним чином".
"Подивіться, НАТО скористався нашою країною. Європейські країни скористалися", – зазначив Трамп.
Що було раніше:
- Після заяви Бретона у передвиборчій кампанії президента США Джо Байдена розкритикували Дональда Трампа, який за перебування в Білому домі обіцяв залишити Європу сам на сам, якщо на неї нападуть.
- Водночас Конгрес США вже схвалив закон, який не дозволить жодному президенту вивести Сполучені Штати з НАТО без схвалення Сенату або Палати представників.