Трамп рассказал, от чего зависит его отношение к НАТО
Один из претендентов на номинацию на выборах президента США Дональд Трамп ответил на вопрос о своей позиции по НАТО, заявив, что его отношение к Альянсу зависит от отношения НАТО к Соединенным Штатам.
Источник: Трамп в эфире телеканала Fox News, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: Вопрос об отношении Трампа к НАТО возник после того, как еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что Трамп во времена своего президентства обещал вывести США из Североатлантического альянса и говорил, что Европа не должна рассчитывать на помощь в случае войны.
На вопрос ведущих о преданности НАТО экс-президент США ответил: "Зависит от того, будут ли они относиться к нам должным образом".
"Посмотрите, НАТО воспользовался нашей страной. Европейские страны воспользовались", - отметил Трамп.
Что предшествовало:
- После заявления Бретона в предвыборной кампании президента США Джо Байдена раскритиковали Дональда Трампа, который в бытность в Белом доме обещал оставить Европу один на один, если на нее нападут.
- В то же время Конгресс США уже одобрил закон, который не позволит ни одному президенту вывести Соединенные Штаты из НАТО без одобрения Сената или Палаты представителей.