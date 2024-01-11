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Трамп рассказал, от чего зависит его отношение к НАТО

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 11 января 2024, 11:43
Трамп рассказал, от чего зависит его отношение к НАТО
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Один из претендентов на номинацию на выборах президента США Дональд Трамп ответил на вопрос о своей позиции по НАТО, заявив, что его отношение к Альянсу зависит от отношения НАТО к Соединенным Штатам.

Источник: Трамп в эфире телеканала Fox News, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Вопрос об отношении Трампа к НАТО возник после того, как еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что Трамп во времена своего президентства обещал вывести США из Североатлантического альянса и говорил, что Европа не должна рассчитывать на помощь в случае войны.

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На вопрос ведущих о преданности НАТО экс-президент США ответил: "Зависит от того, будут ли они относиться к нам должным образом".

"Посмотрите, НАТО воспользовался нашей страной. Европейские страны воспользовались", - отметил Трамп.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • После заявления Бретона в предвыборной кампании президента США Джо Байдена раскритиковали Дональда Трампа, который в бытность в Белом доме обещал оставить Европу один на один, если на нее нападут.
  • В то же время Конгресс США уже одобрил закон, который не позволит ни одному президенту вывести Соединенные Штаты из НАТО без одобрения Сената или Палаты представителей.

Темы: ТрампНАТОСША
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