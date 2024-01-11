Reuters: Україна зміщує фокус на оборону. Журналісти побували на нових укріпленнях
Журналісти відвідали нові оборонні лінії України на сході, а також розповіли, як укріплюється північний кордон.
Джерело: Reuters
Деталі: Журналісти агентства Reuters 27 грудня відвідали нові оборонні лінії України поблизу Куп'янська. Однак, як наголошує агентство, їх точне місце розташування не може бути розголошене публічно з міркувань безпеки.
Військовий інженер з позивним "Ящірка" сказав, що захисники зазвичай спочатку встановлюють "зуби дракона", колючий дріт, а потім міни (якщо міни взагалі встановлюють).
"Я вважаю, що більшість цих загороджень мали бути збудовані набагато раніше, можливо, навесні. Це займає занадто багато часу", – сказав він.
У кількох сотнях метрів за "зубами дракона" велися роботи з розширення мережі окопів для особового складу, укріплених дерев'яними балками, де також були житлові приміщення і дерев'яні двоярусні ліжка.
Інший військовослужбовець, "Рись", вважає, що Україна намагається мінімізувати використання мін для своїх укріплень, щоб не залишати небезпечних боєприпасів на своїй території.
"Це наша земля. Ми не хотіли б її так засмічувати", – сказав він.
На думку військових аналітиків, на яких посилається агентство, укріплення будують для того, щоб витримати атаки РФ і водночас відновити сили українських бійців, оскільки "Москва перехоплює ініціативу на полі бою".
За словами Джека Вотлінга, старшого наукового співробітника з питань наземної війни Королівського інституту Об'єднаних сил Великої Британії, міцніші укріплення сповільнять просування російських військ і відволічуть менше українських сил на оборону. Таким чином, останні зможуть, наприклад, більше тренуватися.
"Українці зараз переходять до оборони, тому що їхній наступ досяг кульмінації", – вважає він. На його думку, Росія перехопила ініціативу і має можливість обрати, де атакувати.
Як вважає Вотлінг, оскільки запаси боєприпасів для української артилерії зменшуються, рівень російських втрат падає, що полегшує Москві формування нових підрозділів, які з часом можуть дозволити їй відкрити нові лінії наступу.
"З українського боку, вони намагаються мінімізувати власні втрати, але також відновити наступальну бойову міць" – додав він.
На його думку, укріплення також можуть бути використані для захисту флангів України, коли ЗСУ знову підуть в наступ.
Крім того, журналісти Reuters відвідали окопи, які копають екскаватором і лопатами в Чернігівській області поблизу російського кордону.
"Коли люди зроблять свою роботу (побудують позиції), ми щільно замінуємо їх", – сказав журналістам на місці Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил України, який курирує північний військовий сектор.
Минулого місяця репортери Reuters також відвідали новозбудовані українські окопи в Чорнобилі біля кордону з Білоруссю.
"(Роботи тривають) по всій Північній оперативній зоні. Зараз ці роботи ведуться в Сумській області, Чернігівській області, тут, на Київському напрямку.
…Бетонні конструкції, колючий дріт, ... "зуби дракона" (бетонні барикади)..., вони будуть заміновані і на них буде накладений колючий дріт. Це буде суцільна бетонна перешкода для бронетехніки", – сказав Наєв.
Що передувало:
- В кінці листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив швидко будувати укріплення "на основних напрямках"