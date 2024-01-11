Reuters: Украина смещает фокус на оборону. Журналисты побывали на новых укреплениях

Журналисты посетили новые оборонительные линии Украины на востоке, а также рассказали, как укрепляется северная граница.

Источник: Reuters

Детали: Журналисты агентства Reuters 27 декабря посетили новые оборонительные линии Украины вблизи Купянска. Однако, как отмечает агентство, их точное местоположение не может быть разглашено публично из соображений безопасности.

Реклама:

Военный инженер с позывным "Ящерица" сказал, что защитники обычно сначала устанавливают "зубы дракона", колючую проволоку, а затем мины (если мины вообще устанавливают).

"Я считаю, что большинство этих заграждений должны были быть построены гораздо раньше, возможно, весной. Это занимает слишком много времени", - сказал он.

В нескольких сотнях метров за "зубами дракона" велись работы по расширению сети окопов для личного состава, укрепленных деревянными балками, где также были жилые помещения и деревянные двухъярусные кровати.

ВИДЕО ДНЯ

Другой военнослужащий, "Рысь", считает, что Украина старается минимизировать использование мин для своих укреплений, чтобы не оставлять опасных боеприпасов на своей территории.

"Это наша земля. Мы не хотели бы ее так засорять", – сказал он.

По мнению военных аналитиков, на которых ссылается агентство, укрепления строят для того, чтобы выдержать атаки РФ и одновременно восстановить силы украинских бойцов, поскольку "Москва перехватывает инициативу на поле боя".

По словам Джека Уотлинга, старшего научного сотрудника по вопросам наземной войны Королевского института Объединенных сил Великобритании, более прочные укрепления замедлят продвижение российских войск и отвлекут меньше украинских сил на оборону. Таким образом, последние смогут, например, больше тренироваться.

"Украинцы сейчас переходят к обороне, потому что их наступление достигло кульминации", - считает он. По его мнению, Россия перехватила инициативу и имеет возможность выбрать, где атаковать.

Как считает Уотлинг, поскольку запасы боеприпасов для украинской артиллерии уменьшаются, уровень российских потерь падает, что облегчает Москве формирование новых подразделений, которые со временем могут позволить ей открыть новые линии наступления.

"С украинской стороны, они пытаются минимизировать собственные потери, но также восстановить наступательную боевую мощь" - добавил он.

По его мнению, укрепления также могут быть использованы для защиты флангов Украины, когда ВСУ снова пойдут в наступление.

Кроме того, журналисты Reuters посетили окопы, которые копают экскаватором и лопатами в Черниговской области вблизи российской границы.

"Когда люди сделают свою работу (построят позиции), мы плотно заминируем их", - сказал журналистам на месте Сергей Наев, командующий Объединенными силами Украины, который курирует северный военный сектор.

В прошлом месяце репортеры Reuters также посетили вновь построенные украинские окопы в Чернобыле у границы с Беларусью.

"(Работы продолжаются) по всей Северной оперативной зоне. Сейчас эти работы ведутся в Сумской области, Черниговской области, здесь, на Киевском направлении.

...Бетонные конструкции, колючая проволока, ... "зубы дракона" (бетонные баррикады)..., они будут заминированы и на них будет наложена колючая проволока. Это будет сплошная бетонная преграда для бронетехники", - сказал Наев.

Что предшествовало: