У Росії є дефіцит зброї, тому паузи їм давати не можна − Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі у Росії спостерігається певний дефіцит озброєння, тому Україна не може зробити паузу у війні, бо така пауза піде виключно на користь агресора.

Джерело: Зеленський під час брифінгу в естонському Талліні у відповідь на питання, чому всі говорять про те, що пауза у війні піде лише на користь Росії, адже зниження бойових дій і пауза на фронті могли б піти і на користь Україні − зокрема у питанні накопичення зброї

Пряма мова президента: "Що стосується паузи… Пауза на полі бою на території України − це не є пауза у війні. Це не говорить про те, що це припинення війни, і це не веде до політичного діалогу з РФ чи з кимось іще. Ця пауза буде тільки допомагати РФ. Чому? Бо ми розуміємо обсяги − скільки чого вони виробляють сьогодні. Ми знаємо, скільки вони виробляють дронів, артилерії на добу. І ми бачимо, чого їм не вистачає, і що у них великий дефіцит із дронами і з артилерією. Великий дефіцит. Із ракетами теж".

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Деталі: Він підкреслив, що не випадково Росія має великі закупки "Шахедів" з Ірану, а також намагається домовитися про поставки ракет. Не випадково РФ отримала уже "більше мільйона артилерійських снарядів" від Північної Кореї, а також "деякі ракети".

Пряма мова Зеленського: "Чому вони це роблять? Бо вони не встигають. Бо їх склади були порожніми після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді вони прийшли усією навалою і з великою кількістю всього, що у них було накопичено, а зараз... ця пауза − ще раз кажу − це не просто заморожений конфлікт, це просто пауза, яка допоможе агресору. Вони не встигають".

Деталі: Він додав, що журналіст правий − "світ теж не встигає наповнювати склади України". Але, тим не менше, за словами президента, світ допомагає Україні, а в Росії зараз є дефіцит.

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"І ми бачимо, як цей дефіцит впливає на їх стійкість на полі бою. Дати паузу? Ризикнути? Дати 2, 3 роки Росії? Ну, вона потім може переїхати нас. Ми би так не ризикували. І, слава богу, що все це вирішується на території України і тому пауз на користь Росії точно не буде", − підсумував Зеленський.