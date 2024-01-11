У России есть дефицит оружия, поэтому паузы им давать нельзя − Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в России наблюдается определенный дефицит вооружения, поэтому Украина не может сделать паузу в войне, потому что такая пауза пойдет исключительно на пользу агрессору.

Источник: Зеленский во время брифинга в эстонском Таллине в ответ на вопрос, почему все говорят о том, что пауза в войне пойдет только на пользу России, если снижение боевых действий и пауза на фронте могли бы пойти и на пользу Украине − в частности в вопросе накопления оружия

Прямая речь президента: "Что касается паузы... Пауза на поле боя на территории Украины − это не пауза в войне. Это не говорит о том, что это прекращение войны, и это не ведет к политическому диалогу с РФ или с кем-то еще. Эта пауза будет только помогать РФ. Почему? Потому что мы понимаем объемы − сколько чего они производят сегодня. Мы знаем, сколько они производят дронов, артиллерии в сутки. И мы видим, чего им не хватает, и что у них большой дефицит с дронами и с артиллерией. Большой дефицит. С ракетами тоже".

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Детали: Он подчеркнул, что не случайно Россия имеет большие закупки "Шахедов" из Ирана, а также пытается договориться о поставках ракет. Не случайно РФ получила уже "более миллиона артиллерийских снарядов" от Северной Кореи, а также "некоторые ракеты".

Прямая речь Зеленского: "Почему они это делают? Потому что они не успевают. Потому что их склады были пустыми после начала полномасштабного вторжения в Украину. Тогда они пришли всем нашествием и с большим количеством всего, что у них было накоплено, а сейчас… эта пауза − еще раз говорю − это не просто замороженный конфликт, это просто пауза, которая поможет агрессору. Они не успевают".

Детали: Он добавил, что журналист прав − "мир тоже не успевает наполнять склады Украины". Но, тем не менее, по словам президента, мир помогает Украине, а в России сейчас есть дефицит.

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"И мы видим, как этот дефицит влияет на их устойчивость на поле боя. Дать паузу? Рискнуть? Дать 2, 3 года России? Ну, она потом может переехать нас. Мы бы так не рисковали. И, слава богу, что все это решается на территории Украины и поэтому пауз в пользу России точно не будет", − подытожил Зеленский.