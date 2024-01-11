В Україні посиляться морози: на півночі і сході вночі до -20

12 січня вночі в Україні невеликий сніг, вдень без опадів, 13-14 січня у більшості областей часом сніг, на дорогах країни ожеледиця.

Джерело: Укргідрометцентр, Інтерфакс-Україна

Дослівно УГМЦ: "Температура 12 січня вночі та вдень 8-15° морозу, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті протягом доби 2-7° морозу".

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Деталі: Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві в п'ятницю вночі невеликий сніг, удень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень близько 10° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 12 січня найвища температура вдень була 9,2° у 2005 р., найнижча вночі -26,9° у 1950 р.

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У суботу в Україні часом сніг, лише у східних, уночі і в південних областях без опадів, на дорогах ожеледиця.

Температура у східних, північно-східних областях та в Карпатах вночі 15-20°, удень 9-14° морозу, у західних та південних областях уночі 7-12°, удень 1-6° морозу, на решті території вночі 10-15°, удень 5-10° морозу.

Вітер західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

У Києві в суботу сніг, на дорогах ожеледиця, вночі 10-12°, удень 6-8° морозу. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

14 січня прогнозують невеликий сніг практично по всій території України, температура у східних та північно-східних областях вночі 15-20°, вдень 7-14° морозу, на решті території вночі 5-12°, вдень 2-8° морозу.