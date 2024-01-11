В Украине усилятся морозы: на севере и востоке ночью до -20

12 января ночью в Украине небольшой снег, днем без осадков, 13-14 января в большинстве областей временами снег, на дорогах страны гололедица.

Источник: Укргидрометцентр, Интерфакс-Украина

Дословно УГМЦ: "Температура 12 января ночью и днем 8-15° мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье в течение суток 2-7° мороза".

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Детали: Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве в пятницу ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем около 10° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 12 января самая высокая температура днем была 9,2° в 2005 г., самая низкая ночью -26,9° в 1950 г.

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В субботу в Украине временами снег, только в восточных, ночью и в южных областях без осадков, на дорогах гололедица.

Температура в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах ночью 15-20°, днем 9-14° мороза, в западных и южных областях ночью 7-12°, днем 1-6° мороза, на остальной территории ночью 10-15°, днем 5-10° мороза.

Ветер западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, метели.

В Киеве в субботу снег, на дорогах гололедица, ночью 10-12°, днем 6-8° мороза. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

14 января прогнозируют небольшой снег практически по всей территории Украины, температура в восточных и северо-восточных областях ночью 15-20°, днем 7-14° мороза, на остальной территории ночью 5-12°, днем 2-8° мороза.