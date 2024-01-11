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Британська розвідка оцінила вплив зимових холодів на хід війни для РФ та України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 11 січня 2024, 13:06
Британська розвідка оцінила вплив зимових холодів на хід війни для РФ та України
Фото: Getty Images

Розвідка Великої Британії проаналізувала поточні погодні умови в Україні та їхній вплив на ситуацію на полі бою, вказавши на ускладнення проведення операцій як для ЗСУ, так і для російських окупантів під час погіршення погоди.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 11 січня

Деталі: У розвідці нагадали, що наразі в Україні тримається морозна погода, а наступного тижня температура майже не підніматиметься вище нуля. Однак ґрунт залишається промерзлим.

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Із замерзанням ґрунту умови для пересування по пересіченій місцевості майже напевно покращаться протягом січня і лютого до відлиги в березні. Відлига призведе до погіршення умов для пересування.

Крім того, зараз в Україні спостерігається збільшення снігового покриву, а його глибина буде обмежуючим фактором для маневреності.

Як зазначили у розвідці, погіршення умов ускладнюється коротким світловим днем, що ускладнює умови для проведення операцій як для ЗСУ, так і для російських окупантів.

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У відомстві додали, що обидві сторони будуть діяти за холодної погоди і покладатися на прилади нічного бачення.

Що було раніше:

  • У попередньому огляді британська розвідка аналізувала епізоди, коли Росія випадково скидала боєприпаси на міста на своїй території та окуповані нею населені пункти України.
  • Перед цим у відомстві зазначали, що масштаб російської ракетної атаки проти України 8 січня відображає рівень успіху, досягнутий ЗСУ під час ударів по Криму 4 січня.

Теми: війнапогодарозвідка
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