Британська розвідка оцінила вплив зимових холодів на хід війни для РФ та України

Розвідка Великої Британії проаналізувала поточні погодні умови в Україні та їхній вплив на ситуацію на полі бою, вказавши на ускладнення проведення операцій як для ЗСУ, так і для російських окупантів під час погіршення погоди.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 11 січня

Деталі: У розвідці нагадали, що наразі в Україні тримається морозна погода, а наступного тижня температура майже не підніматиметься вище нуля. Однак ґрунт залишається промерзлим.

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Із замерзанням ґрунту умови для пересування по пересіченій місцевості майже напевно покращаться протягом січня і лютого до відлиги в березні. Відлига призведе до погіршення умов для пересування.

Крім того, зараз в Україні спостерігається збільшення снігового покриву, а його глибина буде обмежуючим фактором для маневреності.

Як зазначили у розвідці, погіршення умов ускладнюється коротким світловим днем, що ускладнює умови для проведення операцій як для ЗСУ, так і для російських окупантів.

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У відомстві додали, що обидві сторони будуть діяти за холодної погоди і покладатися на прилади нічного бачення.

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