Британська розвідка оцінила вплив зимових холодів на хід війни для РФ та України
Розвідка Великої Британії проаналізувала поточні погодні умови в Україні та їхній вплив на ситуацію на полі бою, вказавши на ускладнення проведення операцій як для ЗСУ, так і для російських окупантів під час погіршення погоди.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 11 січня
Деталі: У розвідці нагадали, що наразі в Україні тримається морозна погода, а наступного тижня температура майже не підніматиметься вище нуля. Однак ґрунт залишається промерзлим.
Із замерзанням ґрунту умови для пересування по пересіченій місцевості майже напевно покращаться протягом січня і лютого до відлиги в березні. Відлига призведе до погіршення умов для пересування.
Крім того, зараз в Україні спостерігається збільшення снігового покриву, а його глибина буде обмежуючим фактором для маневреності.
Як зазначили у розвідці, погіршення умов ускладнюється коротким світловим днем, що ускладнює умови для проведення операцій як для ЗСУ, так і для російських окупантів.
У відомстві додали, що обидві сторони будуть діяти за холодної погоди і покладатися на прилади нічного бачення.
Що було раніше:
- У попередньому огляді британська розвідка аналізувала епізоди, коли Росія випадково скидала боєприпаси на міста на своїй території та окуповані нею населені пункти України.
- Перед цим у відомстві зазначали, що масштаб російської ракетної атаки проти України 8 січня відображає рівень успіху, досягнутий ЗСУ під час ударів по Криму 4 січня.