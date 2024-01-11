Британская разведка оценила влияние зимних холодов на ход войны для РФ и Украины
Разведка Великобритании проанализировала текущие погодные условия в Украине и их влияние на ситуацию на поле боя, указав на осложнения проведения операций как для ВСУ, так и для российских оккупантов во время ухудшения погоды.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 11 января
Детали: В разведке напомнили, что сейчас в Украине держится морозная погода, а на следующей неделе температура почти не будет подниматься выше нуля. Однако почва остается промерзшей.
С замерзанием почвы условия для передвижения по пересеченной местности почти наверняка улучшатся в течение января и февраля до оттепели в марте. Оттепель приведет к ухудшению условий для передвижения.
Кроме того, сейчас в Украине наблюдается увеличение снежного покрова, а его глубина будет ограничивающим фактором для маневренности.
Как отметили в разведке, ухудшение условий осложняется коротким световым днем, что усложняет условия для проведения операций как для ВСУ, так и для российских оккупантов.
В ведомстве добавили, что обе стороны будут действовать при холодной погоде и полагаться на приборы ночного видения.
Что предшествовало:
- В предыдущем обзоре британская разведка анализировала эпизоды, когда Россия случайно сбрасывала боеприпасы на города на своей территории и оккупированные ею населенные пункты Украины.
- Перед этим в ведомстве отмечали, что масштаб российской ракетной атаки против Украины 8 января отражает уровень успеха, достигнутый ВСУ во время ударов по Крыму 4 января.