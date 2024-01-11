Британская разведка оценила влияние зимних холодов на ход войны для РФ и Украины

Разведка Великобритании проанализировала текущие погодные условия в Украине и их влияние на ситуацию на поле боя, указав на осложнения проведения операций как для ВСУ, так и для российских оккупантов во время ухудшения погоды.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 11 января

Детали: В разведке напомнили, что сейчас в Украине держится морозная погода, а на следующей неделе температура почти не будет подниматься выше нуля. Однако почва остается промерзшей.

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С замерзанием почвы условия для передвижения по пересеченной местности почти наверняка улучшатся в течение января и февраля до оттепели в марте. Оттепель приведет к ухудшению условий для передвижения.

Кроме того, сейчас в Украине наблюдается увеличение снежного покрова, а его глубина будет ограничивающим фактором для маневренности.

Как отметили в разведке, ухудшение условий осложняется коротким световым днем, что усложняет условия для проведения операций как для ВСУ, так и для российских оккупантов.

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В ведомстве добавили, что обе стороны будут действовать при холодной погоде и полагаться на приборы ночного видения.

Что предшествовало: