Жителька Донеччини їздила по 100 км поближче до передової, щоб шпигувати для ФСБ

Майже ровесниця незалежності України розвідувала дислокацію та переміщення Сил оборони в Донецькій області для російських спецслужб, які завербували її через антиукраїнську позицію та запропонували винагороду.

Джерело: Служба безпеки України, Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 33-річну жительку Новогродівки в жовтні 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

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З жовтня по грудень 2023 року підозрювана самостійно збирала інформацію, а після вдалих "розвідувальних операцій" робила позначки на скріншотах "Google Maps" і надсилала їх російському куратору.

За нові координати громадянці обіцяли по 100 доларів США, що в перерахунку на національну валюту – 3600 грн. "Працювала" вона по Покровському району.

33-річна жителька Новогродівки працювала на ФСБ на Донеччині Фото прокуратури

Контррозвідка СБУ встановила, що в зоні особливої уваги фігурантки були місця базування підрозділів ЗСУ, які залучені до бойових операцій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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Для збору розвідінформації вона самостійно об’їжджала населенні пункти в районах Курахового, Мирнограда, Селідового, Новогродівки та Михайлівки. Для виявлення та фіксації позицій українських військ зловмисниця могла проїхати громадським транспортом до 100 км поблизу передової за день.

СБУ заявляє, що її співробітники своєчасно викрили російську агентку, задокументували її злочинні дії і затримали у власному помешканні.

У неї вилучено мобільний телефон, який зловмисниця використовувала для листування з ФСБ та фіксації українських об’єктів.

Завдяки оперативному реагуванню української спецслужби вдалося провести комплекс заходів для убезпечення позицій та маршрутів пересування підрозділів ЗСУ.

Прокуратура зазначає, що жінка раніше була засуджена за надання наркозалежним знайомим приміщення для незаконного вживання психотропних речовин.

Представник ФСБ РФ вийшов на неї в одному з месенджерів через її антиукраїнську активність у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

Для комунікації з ФСБ фігурантка використовувала анонімний чат у месенджері, а відомості передавала у вигляді текстових повідомлень та позначок на електронних картах.

Грошова "винагорода" за виконані завдання від російського куратора надходила на банківську картку жінки.

З допомогою розвідданних окупанти планували бойові операції й обстріли позицій українських військ на східному фронті.

СБУ

СБУ

СБУ

СБУ

Слідчі СБУ на підставі зібраних доказів повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі жінка перебуває під вартою. Згідно з Кримінальним кодексом України їй загрожує 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.