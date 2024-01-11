Жительница Донецкой области ездила по 100 км поближе к передовой, чтобы шпионить для ФСБ

Почти ровесница независимости Украины разведывала дислокацию и перемещение Сил обороны в Донецкой области для российских спецслужб, которые завербовали ее из-за антиукраинской позиции и предложили вознаграждение.

Источник: Служба безопасности Украины, Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 33-летнюю жительницу Новогродовки в октябре 2023 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

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С октября по декабрь 2023 года подозреваемая самостоятельно собирала информацию, а после удачных "разведывательных операций" делала пометки на скриншотах "Google Maps" и отправляла их российскому куратору.

За новые координаты гражданке обещали по 100 долларов США, что в пересчете на национальную валюту – 3600 грн. "Работала" она по Покровскому району.

33-летняя жительница Новогродовки работала на ФСБ в Донецкой области Фото прокуратуры

Контрразведка СБУ установила, что в зоне особого внимания фигурантки были места базирования подразделений ВСУ, которые привлечены к боевым операциям на Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Для сбора развединформации она самостоятельно объезжала населенные пункты в районах Курахово, Мирнограда, Селидово, Новогродовки и Михайловки. Для выявления и фиксации позиций украинских войск злоумышленница могла проехать общественным транспортом до 100 км вблизи передовой за день.

СБУ заявляет, что ее сотрудники своевременно разоблачили российского агента, задокументировали ее преступные действия и задержали в ее собственном доме.

У нее изъят мобильный телефон, который злоумышленница использовала для переписки с ФСБ и фиксации украинских объектов.

Благодаря оперативному реагированию украинской спецслужбы удалось провести комплекс мероприятий для обеспечения безопасности позиций и маршрутов передвижения подразделений ВСУ.

Прокуратура отмечает, что женщина ранее была осуждена за предоставление наркозависимым знакомым помещения для незаконного употребления психотропных веществ.

Представитель ФСБ РФ вышел на нее в одном из мессенджеров из-за ее антиукраинской активности в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.

Для коммуникации с ФСБ фигурантка использовала анонимный чат в мессенджере, а сведения передавала в виде текстовых сообщений и отметок на электронных картах.

Денежное "вознаграждение" за выполненные задания от российского куратора поступало на банковскую карточку женщины.

С помощью разведданных оккупанты планировали боевые операции и обстрелы позиций украинских войск на восточном фронте.

СБУ

СБУ

СБУ

СБУ

Следователи СБУ на основании собранных доказательств сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас женщина находится под стражей. Согласно Уголовному кодексу Украины ей грозит 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.