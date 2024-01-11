Жительница Донецкой области ездила по 100 км поближе к передовой, чтобы шпионить для ФСБ
Почти ровесница независимости Украины разведывала дислокацию и перемещение Сил обороны в Донецкой области для российских спецслужб, которые завербовали ее из-за антиукраинской позиции и предложили вознаграждение.
Источник: Служба безопасности Украины, Донецкая областная прокуратура
Детали: По данным следствия, 33-летнюю жительницу Новогродовки в октябре 2023 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник Федеральной службы безопасности России (ФСБ).
С октября по декабрь 2023 года подозреваемая самостоятельно собирала информацию, а после удачных "разведывательных операций" делала пометки на скриншотах "Google Maps" и отправляла их российскому куратору.
За новые координаты гражданке обещали по 100 долларов США, что в пересчете на национальную валюту – 3600 грн. "Работала" она по Покровскому району.
Контрразведка СБУ установила, что в зоне особого внимания фигурантки были места базирования подразделений ВСУ, которые привлечены к боевым операциям на Авдеевском и Марьинском направлениях.
Для сбора развединформации она самостоятельно объезжала населенные пункты в районах Курахово, Мирнограда, Селидово, Новогродовки и Михайловки. Для выявления и фиксации позиций украинских войск злоумышленница могла проехать общественным транспортом до 100 км вблизи передовой за день.
СБУ заявляет, что ее сотрудники своевременно разоблачили российского агента, задокументировали ее преступные действия и задержали в ее собственном доме.
У нее изъят мобильный телефон, который злоумышленница использовала для переписки с ФСБ и фиксации украинских объектов.
Благодаря оперативному реагированию украинской спецслужбы удалось провести комплекс мероприятий для обеспечения безопасности позиций и маршрутов передвижения подразделений ВСУ.
Прокуратура отмечает, что женщина ранее была осуждена за предоставление наркозависимым знакомым помещения для незаконного употребления психотропных веществ.
Представитель ФСБ РФ вышел на нее в одном из мессенджеров из-за ее антиукраинской активности в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.
Для коммуникации с ФСБ фигурантка использовала анонимный чат в мессенджере, а сведения передавала в виде текстовых сообщений и отметок на электронных картах.
Денежное "вознаграждение" за выполненные задания от российского куратора поступало на банковскую карточку женщины.
С помощью разведданных оккупанты планировали боевые операции и обстрелы позиций украинских войск на восточном фронте.
Следователи СБУ на основании собранных доказательств сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас женщина находится под стражей. Согласно Уголовному кодексу Украины ей грозит 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.