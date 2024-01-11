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У ВМС пояснили, які подаровані Україні судна Туреччина не пропустила в Чорне море і чому

Роман Романюк, Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 11 січня 2024, 13:10
У ВМС пояснили, які подаровані Україні судна Туреччина не пропустила в Чорне море і чому
ФОТО: GETTY IMAGES

Командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа пояснив, які подаровані Україні кораблі Туреччина не пропустила в Чорне море і з якої причини.

Джерело: Неїжпапа в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Туреччина сказала, що вони не пропустять протимінні кораблі "Черкаси" і "Чернігів". Це два кораблі, які були передані нам на початку 2023 року. Вони уже є в складі ВМС, хоча зараз знаходяться у Великобританії. Там наші екіпажі проходять підготовку за стандартами НАТО, і я думаю, що по її завершенні ці наші кораблі будуть повністю сумісні з країнами НАТО щодо протимінних дій. 

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Але ми не подавали замовлення на прохід турецьких проток цими кораблями, тому що ми розуміємо, що за конвенцією Монтре це заборонено. Інакше, те ж саме може зробити Російська Федерація і збільшити кількість, наприклад, носіїв ракет чи десантних кораблів. Ми розуміємо це, і тому не намагалися це робити. 

Я думаю, що, мабуть, якесь непорозуміння сталося в інформаційному полі. Я можу тільки припускати, але там з Британії пливуть протимінні кораблі для Румунії. Вони точно такі ж абсолютно, того ж класу, як і наші. Можливо, через них виникла ця тема в пресі. Але це кораблі, куплені румунською стороною для себе у Великобританії". 

Деталі: Він також підтвердив, що тривають перемовини щодо залучення кораблів НАТО для забезпечення безпеки цивільного судноплавства до портів України. Однак Неїжпапа не знає, коли буде досягнуто домовленостей.

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Пряма мова: "Ми зараз не будемо казати, які це будуть кораблі, але я звертався до декількох командувачів з проханнями. Це питання політичного характеру. Тому мені всі мої друзі-командувачі флотами підтвердили, що якщо буде політичне рішення керівництва, то вони його будуть виконувати. Зараз це питання піднімається саме на рівні президента. Якщо він так казав, значить, він і Офіс працюють над цими".

Передісторія: 

  • На початку січня у Туреччині заявили про намір заборонити двом мінним тральщикам, які Велика Британія передає Україні, пройти транзитом через її води на шляху до Чорного моря. У ВМС зазначили, що не подавали запит до Туреччини на проходження тральщиків.
  • Коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Туреччина запустила конвенцію Монтре 1936 року, заблокувавши таким чином прохід військових кораблів для воюючих сторін. 

Що передувало: 

  • В кінці листопада президент Зеленський заявив, що Україна отримає катери для забезпечення безпеки суден у "зерновому коридорі".

Знати більше: Командувач ВМС Неїжпапа: Дрони – це ще один спосіб мочити русню, але не єдиний

Теми: ТуреччинакорабліЧорне море
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