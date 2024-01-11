В ВМС объяснили, какие подаренные Украине суда Турция не пропустила в Черное море и почему
Командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа объяснил, какие подаренные Украине корабли Турция не пропустила в Черное море и по какой причине.
Источник: Неижпапа в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "Турция сказала, что они не пропустят противоминные корабли "Черкассы" и "Чернигов". Это два корабля, которые были переданы нам в начале 2023 года. Они уже есть в составе ВМС, хотя сейчас находятся в Великобритании. Там наши экипажи проходят подготовку по стандартам НАТО, и я думаю, что по ее завершении эти наши корабли будут полностью совместимы со странами НАТО по противоминным действиям.
Но мы не подавали заказ на проход турецких проливов этими кораблями, потому что мы понимаем, что по конвенции Монтре это запрещено. Иначе, то же самое может сделать Российская Федерация и увеличить количество, например, носителей ракет или десантных кораблей. Мы понимаем это, и поэтому не пытались это делать.
Я думаю, что, видимо, какое-то недоразумение произошло в информационном поле. Я могу только предполагать, но там из Британии плывут противоминные корабли для Румынии. Они точно такие же абсолютно, того же класса, как и наши. Возможно, из-за них возникла эта тема в прессе. Но это корабли, купленные румынской стороной для себя у Великобритании".
Детали: Он также подтвердил, что продолжаются переговоры о привлечении кораблей НАТО для обеспечения безопасности гражданского судоходства в порты Украины. Однако Неижпапа не знает, когда будут достигнуты договоренности.
Прямая речь: "Мы сейчас не будем говорить, какие это будут корабли, но я обращался к нескольким командующим с просьбами. Это вопрос политического характера. Поэтому мне все мои друзья-командующие флотами подтвердили, что если будет политическое решение руководства, то они его будут выполнять. Сейчас этот вопрос поднимается именно на уровне президента. Если он так говорил, значит, он и Офис работают над этим".
Предыстория:
- В начале января в Турции заявили о намерении запретить двум минным тральщикам, которые Великобритания передает Украине, пройти транзитом через ее воды на пути к Черному морю. В ВМС отметили, что не подавали запрос в Турцию на прохождение тральщиков.
- Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Турция запустила конвенцию Монтре 1936 года, заблокировав таким образом проход военных кораблей для воюющих сторон.
Что предшествовало:
- В конце ноября президент Зеленский заявил, что Украина получит катера для обеспечения безопасности судов в "зерновом коридоре"
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