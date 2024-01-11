В ВМС объяснили, какие подаренные Украине суда Турция не пропустила в Черное море и почему

Командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа объяснил, какие подаренные Украине корабли Турция не пропустила в Черное море и по какой причине.

Источник: Неижпапа в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Турция сказала, что они не пропустят противоминные корабли "Черкассы" и "Чернигов". Это два корабля, которые были переданы нам в начале 2023 года. Они уже есть в составе ВМС, хотя сейчас находятся в Великобритании. Там наши экипажи проходят подготовку по стандартам НАТО, и я думаю, что по ее завершении эти наши корабли будут полностью совместимы со странами НАТО по противоминным действиям.

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Но мы не подавали заказ на проход турецких проливов этими кораблями, потому что мы понимаем, что по конвенции Монтре это запрещено. Иначе, то же самое может сделать Российская Федерация и увеличить количество, например, носителей ракет или десантных кораблей. Мы понимаем это, и поэтому не пытались это делать.

Я думаю, что, видимо, какое-то недоразумение произошло в информационном поле. Я могу только предполагать, но там из Британии плывут противоминные корабли для Румынии. Они точно такие же абсолютно, того же класса, как и наши. Возможно, из-за них возникла эта тема в прессе. Но это корабли, купленные румынской стороной для себя у Великобритании".

Детали: Он также подтвердил, что продолжаются переговоры о привлечении кораблей НАТО для обеспечения безопасности гражданского судоходства в порты Украины. Однако Неижпапа не знает, когда будут достигнуты договоренности.

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Прямая речь: "Мы сейчас не будем говорить, какие это будут корабли, но я обращался к нескольким командующим с просьбами. Это вопрос политического характера. Поэтому мне все мои друзья-командующие флотами подтвердили, что если будет политическое решение руководства, то они его будут выполнять. Сейчас этот вопрос поднимается именно на уровне президента. Если он так говорил, значит, он и Офис работают над этим".

Предыстория:

В начале января в Турции заявили о намерении запретить двум минным тральщикам, которые Великобритания передает Украине, пройти транзитом через ее воды на пути к Черному морю. В ВМС отметили, что не подавали запрос в Турцию на прохождение тральщиков.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Турция запустила конвенцию Монтре 1936 года, заблокировав таким образом проход военных кораблей для воюющих сторон.

Что предшествовало:

В конце ноября президент Зеленский заявил, что Украина получит катера для обеспечения безопасности судов в "зерновом коридоре"

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