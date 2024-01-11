Російська ДРГ розстріляла чоловіка в Чернігівській області

10 січня у Чернігівській області російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла авто із цивільним чоловіком.

Джерело: начальник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко у коментарі "Суспільному"

Деталі: За його словами, це сталося близько 5-ї ранку між селами Грем’ячка та Леонівка. Це за пів кілометри до російського кордону.

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Пряма мова: "Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка".

Більше деталей: Він додав, що загиблий був 1961 року народження. Він працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.

"Суспільне" повідомляє, що в пресслужбі оперативного командування "Північ" цю інформацію їм не прокоментували.