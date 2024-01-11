Российская ДРГ расстреляла мужчину в Черниговской области
10 января в Черниговской области российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла авто с гражданским мужчиной.
Источник: начальник Новгород-Северской РВА Сергей Сергиенко в комментарии "Суспильному"
Детали: По его словам, это произошло около 5 утра между селами Гремячка и Леоновка. Это в полукилометре до российской границы.
Прямая речь: "Была информация от главы общины, что мужчина успел отвезти своего ребенка на автобус в Семеновку и возвращался в Костобобров. Был заход ДРГ. К сожалению, мы потеряли мужчину".
Больше деталей: Он добавил, что погибший был 1961 года рождения. Он работал водителем школьного автобуса в селе Костобобров.
"Суспільне" сообщает, что в пресс-службе оперативного командования "Север" эту информацию им не прокомментировали.