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Розмінування Чорного моря: Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 11 січня 2024, 14:13
Розмінування Чорного моря: Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду
Фото: Getty Images

Туреччина, Болгарія і Румунія в четвер 11 січня підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами, які загрожують судноплавству в Чорному морі, у тому числі перевезенню зерна з України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер заявив, що меморандум передбачає створення цільової групи з протимінної діяльності між трьома союзниками по НАТО для боротьби з дрейфуючими мінами.

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"Ми спільно вирішили підписати протокол між трьома країнами з метою більш ефективної боротьби з мінною небезпекою в Чорному морі шляхом поліпшення нашої існуючої тісної співпраці і координації", – сказав Гюлер на пресконференції в Стамбулі з міністром оборони Румунії Анжелом Тилваром і заступником міністра оборони Болгарії Атанасом Запряновим.

Гюлер припустив, що інші країни могли б взяти участь у розмінуванні після закінчення війни.

Ініціатива трьох країн має на меті зробити судноплавство безпечнішим, в тому числі для суден, що перевозять зерно з України.

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Раніше в уряді Болгарії наголошували, що діяльність групи не буде спрямована проти будь-якої іншої країни, а операція з розмінування Чорного моря, як очікується, допоможе поліпшити взаємодію і добросусідські відносини між учасниками.

Після підписання угоди розпочнеться процес оперативного планування, спрямований на розробку детальних документів та інструкцій щодо дій групи. Цей процес може зайняти до декількох місяців.

Передісторія:

  • Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди регулярно знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах. У жовтні вперше стало відомо, що ці три країни обговорюють створення спільних сил для очищення Чорного моря від мін.
  • Ці мінно-тральні сили не вважатимуться операцією НАТО, але стануть першою великою спільною дією чорноморських союзників з часу, коли президент РФ Владімір Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Теми: Чорне морерозмінуваннявійна
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