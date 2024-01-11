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Разминирование Черного моря: Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 11 января 2024, 14:13
Разминирование Черного моря: Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение
Фото: Getty Images

Турция, Болгария и Румыния в четверг 11 января подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами, которые угрожают судоходству в Черном море, в том числе перевозке зерна из Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Министр обороны Турции Ясар Гюлер заявил, что меморандум предусматривает создание целевой группы по противоминной деятельности между тремя союзниками по НАТО для борьбы с дрейфующими минами.

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"Мы совместно решили подписать протокол между тремя странами с целью более эффективной борьбы с минной опасностью в Черном море путем улучшения нашего существующего тесного сотрудничества и координации", - сказал Гюлер на пресс-конференции в Стамбуле с министром обороны Румынии Анжелом Тилваром и заместителем министра обороны Болгарии Атанасом Запряновым.

Гюлер предположил, что другие страны могли бы принять участие в разминировании после окончания войны.

Инициатива трех стран ставит целью сделать судоходство более безопасным, в том числе для судов, перевозящих зерно из Украины.

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Ранее в правительстве Болгарии подчеркивали, что деятельность группы не будет направлена против какой-либо другой страны, а операция по разминированию Черного моря, как ожидается, поможет улучшить взаимодействие и добрососедские отношения между участниками.

После подписания соглашения начнется процесс оперативного планирования, направленный на разработку детальных документов и инструкций по действиям группы. Этот процесс может занять до нескольких месяцев.

Предистория:

  • После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды регулярно обезвреживают мины, дрейфующие в их водах. В октябре впервые стало известно, что эти три страны обсуждают создание совместных сил для очистки Черного моря от мин.
  • Эти минно-тральные силы не будут считаться операцией НАТО, но станут первым крупным совместным действием черноморских союзников со времени, когда президент РФ Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в феврале 2022 года.

Темы: Черное мореразминированиевойна
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