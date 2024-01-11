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Росіяни обстріляли Херсон та область: вбили одну людину та поранили ще одну

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 11 січня 2024, 14:30
Росіяни обстріляли Херсон та область: вбили одну людину та поранили ще одну
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Внаслідок російського обстрілу села Іванівка на Херсонщині загинув чоловік, через удар по Херсону поранена жінка.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Росіяни вбили жителя Іванівки. Внаслідок ворожих обстрілів у населеному пункті знищено один із житлових будинків".

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Деталі: Він повідомив, що з-під завалів оселі рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Нині його особа встановлюється.

Оновлено: Херсонська обласна прокуратура повідомила, що близько 13:40 армія РФ з артилерійської зброї обстріляла місто Херсон. 

Внаслідок атаки постраждала 86-річна жінка. Вона дістала поранення через пошкодження її приватного будинку. Її доставлено у лікарню для дообстеження. 

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Теми: обстрілХерсонська областьвоєнні злочинижертви
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