Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Херсон и область: убили одного человека и ранили еще одного

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 11 января 2024, 14:30
Россияне обстреляли Херсон и область: убили одного человека и ранили еще одного
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

В результате российского обстрела села Ивановка на Херсонщине погиб мужчина, из-за удара по Херсону ранена женщина.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Россияне убили жителя Ивановки. В результате вражеских обстрелов в населенном пункте уничтожен один из жилых домов".

Реклама:

Детали: Он сообщил, что из-под завалов дома спасатели достали тело погибшего мужчины. Сейчас его личность устанавливается.

Обновлено: Херсонская областная прокуратура сообщила, что около 13:40 армия РФ из артиллерийского оружия обстреляла город Херсон.

В результате атаки пострадала 86-летняя женщина. Она получила ранения из-за повреждения ее частного дома. Она доставлена в больницу для дообследования.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: обстрелХерсонская областьвоенные преступленияжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шольц призвал не допустить повторения ошибок истории

Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время

фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"

обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы

Танкер, атакованный хуситами, перевозил российскую нефть

фотоВ аэропорту Мюнхена у украинца-пенсионера нашли 450 тысяч евро наличными

Все новости...
обстрел
На общину Сумской области россияне сбросили 9 мин
Россияне покрыли огнем село на Херсонщине, пострадали супруги
Россияне ударили авиабомбами по селу на Купянщине, погибла женщина - ОВА
Последние новости
03:52
Россияне вербуют белорусскую молодежь в свои военные вузы – сопротивление
02:58
Враг атаковал Сумскую область: в одной из громад – 40 взрывов за сутки
02:06
СМИ: Штаты через Грецию могут предоставить Украине военную помощь
01:36
ОбновленоВоздушные силы предупреждали об угрозе баллистики с востока
00:58
Шольц призвал не допустить повторения ошибок истории
00:22
Британия предлагает "план из пяти пунктов" для достижения мира в Газе – FТ
23:44
дополнено, фотоРоссияне атаковали промышленный объект на Полтавщине
23:28
Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время
22:58
фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"
22:16
The Telegraph: Переход на военную экономику может позволить РФ победить за несколько лет
Все новости...
Реклама: