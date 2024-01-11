Россияне обстреляли Херсон и область: убили одного человека и ранили еще одного

В результате российского обстрела села Ивановка на Херсонщине погиб мужчина, из-за удара по Херсону ранена женщина.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Россияне убили жителя Ивановки. В результате вражеских обстрелов в населенном пункте уничтожен один из жилых домов".

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Детали: Он сообщил, что из-под завалов дома спасатели достали тело погибшего мужчины. Сейчас его личность устанавливается.

Обновлено: Херсонская областная прокуратура сообщила, что около 13:40 армия РФ из артиллерийского оружия обстреляла город Херсон.

В результате атаки пострадала 86-летняя женщина. Она получила ранения из-за повреждения ее частного дома. Она доставлена в больницу для дообследования.