Сійярто анонсував зустріч з Кулебою в Ужгороді, в МЗС підтвердили
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто проведе зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою в Ужгороді, в МЗС підтвердили, що її проведення також за участі голови Офісу президента Андрія Єрмака, заплановане на 29 січня,
Джерело: телеканал ATV, речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Європейській правді"
Пряма мова Сійярто: "Якщо все піде добре, є підтверджена дата 29 січня, ми зустрінемося з українським колегою, з міністром Кулебою в Ужгороді, щоб побачити, чи може зустріч на високому рівні допомогти ситуації".
Деталі: За його словами, сторони обговорять, у тому числі, підготовку до зустрічі прем'єр-міністра Віктора Орбана з президентом України Володимиром Зеленським.
Він нагадав, що мав розмову з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, під час якої він сказав, що зустріч Зеленського з Орбаном матиме сенс, "якщо це може дати результат".
Речник МЗС Олег Ніколенко підтвердив, що на 29 січня в Ужгороді запланована зустріч глави МЗС Угорщини Петера Сійярто з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
"Ключовими темами стануть організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана задля просування важливих для України рішень в Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин", – заявив Ніколенко.
Передісторія:
- Раніше в Офісі президента України заявили, що можливі переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном можуть стосуватися широкого спектра двосторонніх відносин.
- Як відомо, Угорщина й Україна майже не вели контактів на високому рівні після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, але в останні тижні вони активізувались на різних рівнях. Серед іншого, ведуться переговори про організацію зустрічі президента Володимира Зеленського з Орбаном.
- Раніше Зеленський заявив, що під час короткої зустрічі в Аргентині він просив Орбана назвати хоча б одну причину, чому Україна не має бути в ЄС.