Сійярто анонсував зустріч з Кулебою в Ужгороді, в МЗС підтвердили

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто проведе зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою в Ужгороді, в МЗС підтвердили, що її проведення також за участі голови Офісу президента Андрія Єрмака, заплановане на 29 січня,

Джерело: телеканал ATV, речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Європейській правді"

Пряма мова Сійярто: "Якщо все піде добре, є підтверджена дата 29 січня, ми зустрінемося з українським колегою, з міністром Кулебою в Ужгороді, щоб побачити, чи може зустріч на високому рівні допомогти ситуації".

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Деталі: За його словами, сторони обговорять, у тому числі, підготовку до зустрічі прем'єр-міністра Віктора Орбана з президентом України Володимиром Зеленським.

Він нагадав, що мав розмову з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, під час якої він сказав, що зустріч Зеленського з Орбаном матиме сенс, "якщо це може дати результат".

Речник МЗС Олег Ніколенко підтвердив, що на 29 січня в Ужгороді запланована зустріч глави МЗС Угорщини Петера Сійярто з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

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"Ключовими темами стануть організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана задля просування важливих для України рішень в Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин", – заявив Ніколенко.

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