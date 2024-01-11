Сийярто анонсировал встречу с Кулебой в Ужгороде, в МИД подтвердили

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто проведет встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Ужгороде, в МИД подтвердили, что ее проведение также с участием главы Офиса президента Андрея Ермака, запланировано на 29 января,

Источник: телеканал ATV, представитель МИД Олег Николенко в комментарии "Европейской правде"

Прямая речь Сийярто: "Если все пойдет хорошо, есть подтвержденная дата 29 января, мы встретимся с украинским коллегой, с министром Кулебой в Ужгороде, чтобы увидеть, может ли встреча на высоком уровне помочь ситуации".

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Детали: По его словам, стороны обсудят, в том числе, подготовку к встрече премьер-министра Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он напомнил, что имел разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, во время которого он сказал, что встреча Зеленского с Орбаном будет иметь смысл, "если это может дать результат".

Представитель МИД Олег Николенко подтвердил, что на 29 января в Ужгороде запланирована встреча главы МИД Венгрии Петера Сийярто с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

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"Ключевыми темами станут организация встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для продвижения важных для Украины решений в Европейском Союзе и комплексного развития двусторонних отношений", - заявил Николенко.

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