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Кабмін зібрався позапланово і відкликав законопроєкт щодо мобілізації – джерела

Валентина Романенко, Роман КравецьЧетвер, 11 січня 2024, 15:47
Кабмін зібрався позапланово і відкликав законопроєкт щодо мобілізації – джерела
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ФОТО GETYY IMAGES

Кабінет міністрів позапланово зібрався 11 січня та відкликав свій законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в Кабміні

Деталі: За словами наших джерел, уряд зібрав позачергове онлайн-засідання у четвер.

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Пряма мова співрозмовника УП: "Будь-який розробник може відкликати (законопроєкт) до прийняття рішення (парламентським) комітетом. оскільки розробник уряд - уряд і відкличе".

Оновлено: Інший співрозмовник пізніше повідомив, що уряд ухвалив відповіден рішення: "Відкликали. Доопрацюють і будемо перевносити". 

За словами ще одного джерела, у четвер урядовці вже працюють над оновленням проєкту і, можливо, внесуть його вже до кінця дня.

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Що передувало: Після внесення урядового законопроєкту щодо вдосконалення мобілізації в парламенті виникли бурхливі дискусії та суперечки.

Після кількох нарад із військовим керівництвом 11 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада повертає на доопрацювання уряду законопроєкт щодо мобілізації.

Одночасно нардепи мають передати пропозиції, напрацьовані на комітеті та у робочих групах.

Читайте також: Як виглядатиме мобілізація в Україні. Перекладаємо з бюрократичної мови на людську нашумілий законопроєкт від уряду

Теми: мобілізаціяКабінет міністрів
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