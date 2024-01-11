Кабмин собрался внепланово и отозвал законопроект по мобилизации – источники

Кабинет министров внепланово собрался 11 января и отозвал свой законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

Источник: собеседники "Украинской правды" в Кабмине

Детали: По словам наших источников, правительство собрало внеочередное онлайн-заседание в четверг.

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Прямая речь собеседника УП: "Любой разработчик может отозвать (законопроект) до принятия решения (парламентским) комитетом. поскольку разработчик правительство - правительство и отзовет".

Обновлено: Другой собеседник позже сообщил, что правительство приняло соответствующее решение: "Отозвали. Доработают и будем перевносить".

По словам еще одного источника, в четверг чиновники уже работают над обновлением проекта и, возможно, внесут его уже до конца дня.

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Что предшествовало: После внесения правительственного законопроекта по совершенствованию мобилизации в парламенте возникли бурные дискуссии и споры.

После нескольких совещаний с военным руководством 11 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада возвращает на доработку правительству законопроект о мобилизации.

Одновременно нардепы должны передать предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.

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