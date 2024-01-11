Охоронці Януковича, які допомогли йому втекти, через 10 років отримали підозру

15-ти колишнім працівникам Служби безпеки експрезидента Віктора Януковича повідомили про підозру у дезертирстві, їхнє керівництво 10 років тому підробило документи, видавши втечу охоронців до Росії за звільнення.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Офіс генерального прокурора, УП із посиланням на джерела в правоохоронних органах

Дослівно ДБР: "21 лютого 2014 року Янукович разом зі своєю співмешканкою у супроводі охорони – військовослужбовців УДО України, вилетів на гелікоптері зі своєї резиденції "Межигір’я" до Харкова. Наступного дня він прибув до Донецька, звідки зробив спробу незаконно вилетіти до РФ.

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Після блокування вильоту працівниками Державної прикордонної служби Янукович та керівники його охорони вступили у злочинну змову із представниками силових відомств РФ для перетину державного кордону України.

Для цього був розроблений та узгоджений план щодо переправлення президента-втікача та осіб з його близького оточення, у тому числі сина та співмешканки, а також охорони, спочатку на територію військового аеродрому РФ на території АР Крим".

Деталі: Надалі, повідомляє ДБР, перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту Росії в районі Севастополя, Янукович прийняв рішення остаточно залишити територію України.

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Для забезпечення себе професійною охороною надалі він вирішив схилити військовослужбовців УДО України, які виконували військовий обов’язок про забезпечення його особистої безпеки, до дезертирства та виїзду з ним до РФ.

Дослівно: "У результаті шістнадцять військовослужбовців УДО України виїхали морським судном, наданим ЗС РФ, до Росії та до місця служби не повернулися. Більшість з них після від’їзду отримали громадянство Росії.

З метою приховати вчинене дезертирство був виданий наказ від 23 лютого 2014 року про звільнення 15 з цих співробітників УДО України з військової служби".

Більше деталей: У 2023 році керівництво УДО України призначило службову перевірку та встановило, що працівники УДО виїхали до РФ 24 лютого 2014 у статусі військовослужбовців. Ці матеріали використані як докази у справі дезертирства охоронців Януковича.

15 ексохоронцям повідомили про підозру у самовільному залишенні місця служби з метою ухилення від військової служби, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 408 КК України). Для них проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерела УП в правоохоронних органах уточнили, про яких колишніх працівників УДО йдеться: