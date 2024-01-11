Охранники Януковича, которые помогли ему сбежать, через 10 лет получили подозрение

15-ти бывшим сотрудникам Службы безопасности экс-президента Виктора Януковича сообщили о подозрении в дезертирстве, их руководство 10 лет назад подделало документы, выдав побег охранников в Россию за увольнение.

Источник: Государственное бюро расследований, Офис генерального прокурора, УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Дословно ГБР: "21 февраля 2014 года Янукович вместе со своей сожительницей в сопровождении охраны - военнослужащих УГО Украины, вылетел на вертолете из своей резиденции "Межигорье" в Харьков. На следующий день он прибыл в Донецк, откуда предпринял попытку незаконно вылететь в РФ.

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После блокирования вылета работниками Государственной пограничной службы Янукович и руководители его охраны вступили в преступный сговор с представителями силовых ведомств РФ для пересечения государственной границы Украины.

Для этого был разработан и согласован план по переправке президента-беглеца и лиц из его близкого окружения, в том числе сына и сожительницы, а также охраны, сначала на территорию военного аэродрома РФ на территории АР Крым".

Детали: В дальнейшем, сообщает ГБР, находясь на территории воинской части Черноморского флота России в районе Севастополя, Янукович принял решение окончательно покинуть территорию Украины.

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Для обеспечения себя профессиональной охраной в дальнейшем он решил склонить военнослужащих УГО Украины, которые выполняли воинский долг по обеспечению его личной безопасности, к дезертирству и выезду с ним в РФ.

Дословно: "В результате шестнадцать военнослужащих УГО Украины выехали морским судном, предоставленным ВС РФ, в Россию и к месту службы не вернулись. Большинство из них после отъезда получили гражданство России.

С целью скрыть совершенное дезертирство был издан приказ от 23 февраля 2014 года об увольнении 15 из этих сотрудников УГО Украины с военной службы".

Больше деталей: В 2023 году руководство УГО Украины назначило служебную проверку и установило, что работники УГО выехали в РФ 24 февраля 2014 года в статусе военнослужащих. Эти материалы использованы в качестве доказательств по делу дезертирства охранников Януковича.

15 экс-охранникам сообщили о подозрении в самовольном оставлении места службы с целью уклонения от военной службы, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 408 УК Украины). Для них будут просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источники УП в правоохранительных органах уточнили, о каких бывших работниках УГО идет речь: