Зеленський відвідує Латвію
Президент України Володимир Зеленський прибув до Латвії. Глава держави продовжує свій тур по країнах Балтії. Перед цим він побував в Естонії та Литві.
Джерело: повідомлення у Twitter (X) глави МЗС Латвії Криш’яніса Каріньша, який зустрів українського президента в аеропорту Риги, пише "Європейська правда"
Деталі: "Мої найтепліші вітання президентові Володимиру Зеленському та міністрові Дмитру Кулебі у Ризі!
Латвія рішуче підтримує боротьбу України за свободу та незалежність. Слава Україні!" – написав Каріньш.
Sirsnīgi sveicu @ZelenskyyUa un @DmytroKuleba Rīgā!— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) January 11, 2024
Latvija nelokāmi atbalsta Ukrainas cīņu par brīvību un neatkarību.🇱🇻🤝🏻🇺🇦
Слава Україні! pic.twitter.com/IIuufRlvCw
Він також опублікував фото зустрічі Зеленського в аеропорту.
Перед цим Зеленський побував у Таллінні. Президент Естонії Алар Каріс під час спільної пресконференції з Зеленським заявив, що Таллінн виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року.
Напередодні Зеленський перебував з візитом у Вільнюсі. Литовський президент Гітанас Науседа оголосив про плани передати Україні наступні партії військової допомоги, до яких увійдуть боєприпаси, генератори та бронемашини M577.