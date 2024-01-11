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Зеленський відвідує Латвію

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 11 січня 2024, 16:48
Зеленський відвідує Латвію
Зеленський прилетів до Латвії. фото: Криш’яніс Каріньш у Twitter (X)

Президент України Володимир Зеленський прибув до Латвії. Глава держави продовжує свій тур по країнах Балтії. Перед цим він побував в Естонії та Литві.

Джерело: повідомлення у Twitter (X) глави МЗС Латвії Криш’яніса Каріньша, який зустрів українського президента в аеропорту Риги, пише "Європейська правда"

Деталі: "Мої найтепліші вітання президентові Володимиру Зеленському та міністрові Дмитру Кулебі у Ризі!

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Латвія рішуче підтримує боротьбу України за свободу та незалежність. Слава Україні!" – написав Каріньш.

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Він також опублікував фото зустрічі Зеленського в аеропорту.

Перед цим Зеленський побував у Таллінні. Президент Естонії Алар Каріс під час спільної пресконференції з Зеленським заявив, що  Таллінн виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року.

Напередодні Зеленський перебував з візитом у Вільнюсі. Литовський президент Гітанас Науседа оголосив про плани передати Україні наступні партії військової допомоги, до яких увійдуть боєприпаси, генератори та бронемашини M577.

Теми: ЗеленськийЛатвія
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