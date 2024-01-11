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Зеленский посещает Латвию

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 11 января 2024, 16:48
Зеленский посещает Латвию
Зеленский прилетел в Латвию. фото: Кришьянис Кариньш в Twitter (X)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Латвию. Глава государства продолжает свой тур по странам Балтии. Перед этим он побывал в Эстонии и Литве.

Источник: сообщение в Twitter (X) главы МИД Латвии Кришьяниса Кариньша, который встретил украинского президента в аэропорту Риги, пишет "Европейская правда"

Детали: "Мои самые теплые приветствия президенту Владимиру Зеленскому и министру Дмитрию Кулебе в Риге!

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Латвия решительно поддерживает борьбу Украины за свободу и независимость. Слава Украине!" – написал Кариньш.

Он также опубликовал фото встречи Зеленского в аэропорту.

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Перед этим Зеленский побывал в Таллинне. Президент Эстонии Алар Карис во время совместной пресс-конференции с Зеленским заявил, что Таллинн выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро до 2027 года.

Накануне Зеленский находился с визитом в Вильнюсе. Литовский президент Гитанас Науседа объявил о планах передать Украине следующие партии военной помощи, в которые войдут боеприпасы, генераторы и бронемашины M577.

Темы: ЗеленскийЛатвия
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