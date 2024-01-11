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Перегони на льоду: поліція наздоганяла п'яного порушника, який наїхав на патрульного

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 січня 2024, 17:20
Перегони на льоду: поліція наздоганяла п'яного порушника, який наїхав на патрульного
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Поліцейські Київщини повідомили про підозру нетверезому кермувальнику, який тікав від правоохоронців, скоїв наїзд на одного з них та продовжив втечу.

Джерело: поліція Київської області, УП

Деталі: За даними "Української правди", подія сталася 9 січня.

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У вечірній час, під час служби, працівники відділу реагування патрульної поліції виявили на легковику правопорушника, який проігнорував знак обов’язкової зупинки перед залізницею.

Працівники поліції увімкнули проблискові маячки та гучномовець з вимогою зупинитись, але водій продовжував рух. Згодом утікач проявив неуважність, його автомобіль занесло на 360 градусів і він призупинився.

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Поліцейські підбігли до водія, якого намагались затримати, подаючи команди вийти з автомобіля. Один із правоохоронців блокуючи рух, став перед легковиком, але кермувальник здійснив наїзд на працівника поліції, який впав на капот й таким чином продовжив рух, ігноруючи команди поліцейських зупинити транспортний засіб.

Надалі нетверезий правопорушник виїхав на автодорогу Київ-Одеса та проїхав близько 3 кілометрів. Згодом спільно з місцевими жителями водія зупинили поліцейські.

Фігуранта затримали правоохоронці та помістили до ізолятора тимчасового тримання. В організмі зловмисника виявили 1,04 проміле алкоголю.

Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Теми: Київська областьполіція
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