Погоня на льду: полиция догоняла пьяного нарушителя, который наехал на патрульного

Полицейские Киевщины сообщили о подозрении нетрезвому водителю, который убегал от правоохранителей, совершил наезд на одного из них и продолжил бегство.

Источник: полиция Киевской области, УП

Детали: По данным "Украинской правды", происшествие имело место 9 января.

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В вечернее время, во время службы, сотрудники отдела реагирования патрульной полиции обнаружили на легковушке правонарушителя, который проигнорировал знак обязательной остановки перед железной дорогой.

Работники полиции включили проблесковые маячки и громкоговоритель с требованием остановиться, но водитель продолжал движение. Впоследствии беглец проявил невнимательность, его автомобиль занесло на 360 градусов и он приостановился.

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Полицейские подбежали к водителю, которого пытались задержать, подавая команды выйти из автомобиля. Один из правоохранителей блокируя движение, стал перед легковушкой, но водитель совершил наезд на работника полиции, который упал на капот и таким образом продолжил движение, игнорируя команды полицейских остановить транспортное средство.

В дальнейшем нетрезвый правонарушитель выехал на автодорогу Киев-Одесса и проехал около 3 километров. Впоследствии совместно с местными жителями водителя остановили полицейские.

Фигуранта задержали правоохранители и поместили в изолятор временного содержания. В организме злоумышленника обнаружили 1,04 промилле алкоголя.

Следователи при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении за умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Ему грозит до 5 лет заключения.