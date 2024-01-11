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Росіяни готуються знову наступати на Сіверському напрямку – Сирський

Євген КізіловЧетвер, 11 січня 2024, 17:50
Росіяни готуються знову наступати на Сіверському напрямку – Сирський
ілюстративне фото: ЗСУ

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський попереджає, що спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій ворога на Сіверському напрямку на сході України.

Джерело: Сирський у Telegram

Деталі: За його словами, для цього ворог переміщує підрозділи "шторм" та здійснює формування штурмових рот.

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Командувач повідомив також, що оперативна обстановка на Сході залишається складною. Ворог продовжує наступальні дії на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Зокрема, окупанти не полишають спроб витіснити українські підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська.

На Лиманському напрямку противник проводить наступальні дії з метою витіснити українські війська за річку Чорний Жеребець. Здійснює інтенсивні артилерійські обстріли. Крім того переміщує з території РФ в цей район додаткові штурмові роти та проводить підготовку нових штурмових загонів у базових таборах. Також намагається проводити розмінування шляхів висування.

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Серебрянське лісництво продовжує залишатись одним із напрямків зосередження основних зусиль противника. На даному напрямку здійснюються безуспішні спроби атакувати українські позиції за підтримки бронетехніки в напрямках Діброва, Торське та Діброва, Ямпіль.

В районі Бахмута окупанти докладають усіх зусиль для виходу на рубіж каналу Сіверський Донець – Донбас. З півночі Бахмута противник проводить штурмові дії у напрямку Богданівки. Намагається створити сприятливі умови для наступу на Часів Яр та відновити втрачене положення в районах каскаду озер східніше Кліщіївки та Курдюмівки, для чого залучає підрозділи повітряно-десантних військ та мотострілецькі частини зі складу північного флоту.

Водночас, зазначає Сирський, незважаючи на широкомасштабні наступальні дії ворога, українські воїни на всіх напрямках "міцно тримають оборонні рубежі та завдають ворогу значних втрат".

Пряма мова: "Всі необхідні рішення наші командири приймають вчасно, ставлячи за мету ефективне ураження живої сили противника та збереження життя наших воїнів".

Теми: війнаДонецька область
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