Россияне готовятся снова наступать на Северском направлении – Сырский

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский предупреждает, что наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий врага на Северском направлении на востоке Украины.

Источник: Сырский в Telegram

Детали: По его словам, для этого враг перемещает подразделения "шторм" и осуществляет формирование штурмовых рот.

Реклама:

Командующий сообщил также, что оперативная обстановка на Востоке остается сложной. Враг продолжает наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

В частности, оккупанты не оставляют попыток вытеснить украинские подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку, имея целью блокирование Купянска.

На Лиманском направлении противник проводит наступательные действия с целью вытеснить украинские войска за реку Черный Жеребец. Осуществляет интенсивные артиллерийские обстрелы. Кроме того, перемещает с территории РФ в этот район дополнительные штурмовые роты и проводит подготовку новых штурмовых отрядов в базовых лагерях. Также пытается проводить разминирование путей выдвижения.

ВИДЕО ДНЯ

Серебрянское лесничество продолжает оставаться одним из направлений сосредоточения основных усилий противника. На данном направлении осуществляются безуспешные попытки атаковать украинские позиции при поддержке бронетехники в направлениях Диброва, Торское и Диброва, Ямполь.

В районе Бахмута оккупанты прилагают все усилия для выхода на рубеж канала Северский Донец - Донбасс. С севера Бахмута противник проводит штурмовые действия в направлении Богдановки. Пытается создать благоприятные условия для наступления на Часов Яр и восстановить утраченное положение в районах каскада озер восточнее Клещеевки и Курдюмовки, для чего привлекает подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковые части из состава северного флота.

В то же время, отмечает Сырский, несмотря на широкомасштабные наступательные действия врага, украинские воины на всех направлениях "крепко держат оборонительные рубежи и наносят врагу значительные потери".

Прямая речь: "Все необходимые решения наши командиры принимают вовремя, ставя целью эффективное поражение живой силы противника и сохранение жизни наших воинов".