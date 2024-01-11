Міноборони заявило, що готове вносити нову редакцію законопроєкту щодо мобілізації

Міністерство оборони заявило, що готове вносити нову редакцію законопроєкту щодо вдосконалення мобілізації.

Джерело: міністр Рустем Умєров у Facebook

Пряма мова: "Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроєкту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Готові виносити його на погодження уряду в найближчий час. Попередню редакцію законопроєкту відкликали.

Цей закон потрібен обороні нашої держави і кожному воїну, який зараз на фронті. Потрібен якнайшвидше".

Деталі: Умєров підтвердив, що після реєстрації законопроєкту у парламенті команда Міноборони, головнокомандувач Валерій Залужний, начальником Генштабу Сергій Шаптала брали участь в обговореннях та закритих нарадах та пояснювали необхідність цього рішення.

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За словами міністра, в МОУ "почули та врахували всі застереження". Умєров наводить меседжі, які лунали і які хочуть закласти в новий закон, однак не конкретизує, як це буде зроблено.

Пряма мова: "Воїнам треба дати можливість відпочити. Це справедливо.

Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Це чесно.

Строковиків треба нарешті відпустити додому. Це правильно.

Зараз критично важливі для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій — політизуються та гальмуються. Це неприпустимо в часи великої війни".