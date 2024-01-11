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Минобороны заявило, что готово вносить новую редакцию законопроекта о мобилизации

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 января 2024, 18:32
Минобороны заявило, что готово вносить новую редакцию законопроекта о мобилизации
Рустем Умеров. фото Getty Images

Министерство обороны заявило, что готово вносить новую редакцию законопроекта по совершенствованию мобилизации.

Источник: министр Рустем Умеров в Facebook

Прямая речь: "Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Готовы выносить его на согласование правительства в ближайшее время. Предыдущую редакцию законопроекта отозвали.

Этот закон нужен обороне нашего государства и каждому воину, который сейчас на фронте. Нужен как можно быстрее".

Детали: Умеров подтвердил, что после регистрации законопроекта в парламенте команда Минобороны, главнокомандующий Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала участвовали в обсуждениях и закрытых совещаниях и объясняли необходимость этого решения.

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По словам министра, в МОУ "услышали и учли все предостережения". Умеров приводит месседжи, которые звучали и которые хотят заложить в новый закон, однако не конкретизирует, как это будет сделано.

Прямая речь: "Воинам надо дать возможность отдохнуть. Это справедливо.

Освобожденным из плена надо дать выбор, оставаться ли в армии. Те из них, кто выберет остаться, будут нуждаться как минимум в нескольких месяцах отпуска. Это честно.

Срочников надо наконец отпустить домой. Это правильно.

Сейчас критически важные для государства вопросы мобилизации, воинского учета и проведения ротаций - политизируются и тормозятся. Это недопустимо во времена большой войны".

Темы: мобилизацияКабинет министровМинобороны
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