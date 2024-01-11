В Україні відповіли прем’єру Словаччини, який виправдовує РФ

Посол України у Словаччині Мирослав Кастран відповів на статтю прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, у якій він пропонує дати гарантії безпеки Росії і критикує стратегію Заходу щодо війни в Україні.

Джерело: допис Фіцо у Facebook, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Посол нагадав, що війна Росії стала не просто кричущим порушенням міжнародного права, а відзначилася серією огидних злочинів, які важко було уявити у Європі XXI сторіччя і які у сукупності можна назвати геноцидом українського народу, а незмінна мета Кремля – знищити суверенну Україну як державу і українців як націю.

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"Україною, на жаль, ворог не обмежиться. Достатньо почитати чи послухати заяви російських посадовців, політиків чи експертів, щоб нарешті усвідомити це", – наголосив Мирослав Кастран.

Він розкритикував пояснення причин нападу Росії на Україну тим, що Україна буцімто "спровокувала" її своїми євроатлантичними прагненнями і Росія відчувала "загрозу НАТО" для себе.

"Жодна свідома країна, навіть найпотужніша, ніколи б не наважилася напасти на Росію, яка, не забуваймо, є ядерною державою з 17 мільйонами квадратних кілометрів території. Ризикувати знищенням життя на Землі через що? Через російські природні ресурси? Але ж їх значно дешевше та й безпечніше для усіх можна було б просто купувати, аніж заради цього навіть гіпотетично думати про напад", – аргументує посол.

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Мирослав Кастран нагадав, що Словаччина і всі країни з колишньої орбіти впливу СРСР саме тому і приєдналися до НАТО, щоб убезпечитись від потенційного нападу Росії, а повномасштабна війна спонукала до цього навіть Фінляндію та Швецію, після десятиліть, а то й століть нейтралітету.

"Здавалося б, чистої води провокація. Та якщо проводити паралелі, чи побачили ми при цьому якусь реакцію Росії? Питання риторичне", – нагадує посол.

Кастран зауважив, що саме через те, що у 2008 році Україні та Грузії не пообіцяли членства в Альянсі, Росія наважилася на агресію спершу проти Грузії, а далі і проти України.

"Не варто за словами "не все так однозначно" приховувати речі, які є очевидними, і які ми продовжуватимемо називати своїми іменами, або "чорним і білим". Зокрема, й те, що Росія – це безумовний агресор, якого необхідно спільними зусиллями зупинити й притягти до відповідальності. А Україна – жертва російської агресії, яка безумовно потребує допомоги партнерів, у тому числі й Словаччини, у протистоянні ворогу, оскільки воює зараз не тільки за своє існування, а й за безпеку на усьому європейському континенті.

Історія добре пам’ятає, до чого призводить пошук компромісів з безжальним агресором. Але невже вона нас нічому не вчить?" – підсумовує посол.

Нагадаємо: Словацький прем'єр у своїй статті розкритикував стратегію Заходу щодо війни, заявив, що не вірить у можливість успішного нового контрнаступу України та що ЄС і Росія "потребують одне одного".

Як відомо, після призначення на посаду прем'єра Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні. Він також виступає проти санкцій ЄС проти Росії і хоче заблокувати вступ України до НАТО.

Після зустрічі з послом РФ Фіцо заявив, що Словаччина має підготуватися до періоду після закінчення війни в Україні та до нормалізації словацько-російських відносин