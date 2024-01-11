Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине ответили премьеру Словакии, который оправдывает РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 11 января 2024, 18:24
В Украине ответили премьеру Словакии, который оправдывает РФ
Мирослав Кастран. фото из его facebook

Посол Украины в Словакии Мирослав Кастран ответил на статью премьера Словакии Роберта Фицо, в которой он предлагает дать гарантии безопасности России и критикует стратегию Запада относительно войны в Украине.

Источник: сообщение Фицо в Facebook, сообщает "Европейская правда"

Детали: Посол напомнил, что война России стала не просто вопиющим нарушением международного права, а отметилась серией отвратительных преступлений, которые трудно было представить в Европе XXI века и которые в совокупности можно назвать геноцидом украинского народа, а неизменная цель Кремля – уничтожить суверенную Украину как государство и украинцев как нацию.

Реклама:

"Украиной, к сожалению, враг не ограничится. Достаточно почитать или послушать заявления российских чиновников, политиков или экспертов, чтобы наконец осознать это", – подчеркнул Мирослав Кастран.

Он раскритиковал объяснение причин нападения России на Украину тем, что Украина якобы "спровоцировала" ее своими евроатлантическими стремлениями и Россия чувствовала "угрозу НАТО" для себя.

"Ни одна сознательная страна, даже самая мощная, никогда бы не решилась напасть на Россию, которая, не забывайте, является ядерной державой с 17 миллионами квадратных километров территории. Рисковать уничтожением жизни на Земле из-за чего? Из-за российских природных ресурсов? Но ведь их значительно дешевле и безопаснее для всех можно было бы просто покупать, чем ради этого даже гипотетически думать о нападении", – аргументирует посол.

ВИДЕО ДНЯ

Мирослав Кастран напомнил, что Словакия и все страны из бывшей орбиты влияния СССР именно поэтому и присоединились к НАТО, чтобы обезопасить себя от потенциального нападения России, а полномасштабная война побудила к этому даже Финляндию и Швецию, после десятилетий, а то и веков нейтралитета.

"Казалось бы, чистой воды провокация. Но если проводить параллели, увидели ли мы при этом какую-то реакцию России? Вопрос риторический", – напоминает посол.

Кастран отметил, что именно из-за того, что в 2008 году Украине и Грузии не пообещали членства в Альянсе, Россия решилась на агрессию сначала против Грузии, а дальше и против Украины.

"Не стоит за словами "не все так однозначно" скрывать вещи, которые очевидны и которые мы будем продолжать называть своими именами, или "черным и белым". В частности, и то, что Россия – это безусловный агрессор, которого необходимо совместными усилиями остановить и привлечь к ответственности. А Украина – жертва российской агрессии, которая безусловно нуждается в помощи партнеров, в том числе и Словакии, в противостоянии врагу, поскольку воюет сейчас не только за свое существование, но и за безопасность на всем европейском континенте.

История хорошо помнит, к чему приводит поиск компромиссов с безжалостным агрессором. Но неужели она нас ничему не учит?" – заключает посол.

Напомним: Словацкий премьер в своей статье раскритиковал стратегию Запада в отношении войны, заявил, что не верит в возможность успешного нового контрнаступления Украины и что ЕС и Россия "нуждаются друг в друге".

Как известно, после назначения на должность премьера Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине. Он также выступает против санкций ЕС против России и хочет заблокировать вступление Украины в НАТО.

После встречи с послом РФ Фицо заявил, что Словакия должна подготовиться к периоду после окончания войны в Украине и к нормализации словацко-российских отношений.

Темы: СловакияУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Штаты через Грецию могут предоставить Украине военную помощь

Шольц призвал не допустить повторения ошибок истории

Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время

фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"

обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы

Танкер, атакованный хуситами, перевозил российскую нефть

Все новости...
Словакия
Фицо: РФ нуждается в гарантиях безопасности, а Украина не способна на новое контрнаступление
Словакия отправляет в Украину гуманитарную помощь более чем на 200 тысяч евро
Президент Словакии призвала предоставить Украине средства для самозащиты в войне с РФ
Последние новости
05:48
Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с восточного побережья
04:58
ISW проанализировал, как РФ создает информационные условия для оправдания своей агрессии в других странах
03:52
Россияне вербуют белорусскую молодежь в свои военные вузы – сопротивление
02:58
Враг атаковал Сумскую область: в одной из громад – 40 взрывов за сутки
02:06
СМИ: Штаты через Грецию могут предоставить Украине военную помощь
01:36
ОбновленоВоздушные силы предупреждали об угрозе баллистики с востока
00:58
Шольц призвал не допустить повторения ошибок истории
00:22
Британия предлагает "план из пяти пунктов" для достижения мира в Газе – FТ
23:44
дополнено, фотоРоссияне атаковали промышленный объект на Полтавщине
23:28
Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время
Все новости...
Реклама: