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Армія РФ тричі намагалася штурмувати на лівому березі Дніпра – Генштаб

Тетяна ОлійникЧетвер, 11 січня 2024, 19:27
Армія РФ тричі намагалася штурмувати на лівому березі Дніпра – Генштаб
Фото - Генштаб ЗСУ

На фронті за добу відбулось 56 бойових зіткнень, ворог завдав 3 авіаційних удари та здійснив 16 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу противника.

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Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та 1 складу боєприпасів противника".

Деталі: На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Лиманському напрямку наші захисники відбито 6 атак ворога в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбито 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога в районі західніше Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Теми: Генштабвійнабойові дії
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