Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Армия РФ трижды пыталась штурмовать на левом берегу Днепра - Генштаб

Татьяна ОлейникЧетверг, 11 января 2024, 19:27
Армия РФ трижды пыталась штурмовать на левом берегу Днепра - Генштаб
Фото - Генштаб ВСУ

На фронте за сутки произошло 56 боевых столкновений, враг нанес 3 авиационных удара и совершил 16 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава противника.

Реклама:

Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункта управления и 1 состава боеприпасов противника".

Детали: На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Лиманском направлении наши защитники отбиты 6 атак врага в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

ВИДЕО ДНЯ

На Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбиты 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении наши защитники отбили 2 атаки врага в районе западнее Вербового Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Да, в течение суток противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия на позиции наших войск, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Темы: Генштабвойнабоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Штаты через Грецию могут предоставить Украине военную помощь

Шольц призвал не допустить повторения ошибок истории

Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время

фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"

обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы

Танкер, атакованный хуситами, перевозил российскую нефть

Все новости...
Генштаб
Оккупанты атаковали на 7 направлениях, за сутки было 73 боестолкновения − Генштаб
Россия потеряла в войне еще 800 солдат, средство ПВО и десятки единиц техники
ВСУ за сутки уничтожили 820 оккупантов и 5 танков
Последние новости
05:48
Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с восточного побережья
04:58
ISW проанализировал, как РФ создает информационные условия для оправдания своей агрессии в других странах
03:52
Россияне вербуют белорусскую молодежь в свои военные вузы – сопротивление
02:58
Враг атаковал Сумскую область: в одной из громад – 40 взрывов за сутки
02:06
СМИ: Штаты через Грецию могут предоставить Украине военную помощь
01:36
ОбновленоВоздушные силы предупреждали об угрозе баллистики с востока
00:58
Шольц призвал не допустить повторения ошибок истории
00:22
Британия предлагает "план из пяти пунктов" для достижения мира в Газе – FТ
23:44
дополнено, фотоРоссияне атаковали промышленный объект на Полтавщине
23:28
Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время
Все новости...
Реклама: