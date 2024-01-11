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Зеленський: Не можна дати Росії підготувати контрнаступ

Євген КізіловЧетвер, 11 січня 2024, 20:14
Зеленський: Не можна дати Росії підготувати контрнаступ
володимир зеленський. фото: getty images

Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне уникнути замороження війни, щоб РФ не мала змоги підготувати "потужний контрнаступ".

Джерело: Зеленський на пресконференції в Ризі, відео якої опубліковане на його сторінці у Facebook

Пряма мова: "Не дати заморозити конфлікт. Не дати можливості Росії підготуватися до потужного контрнаступу, за рік, за два, за три, за п'ять. Не дати їм цього зробити… Не дати Росії знову стати потужною".

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Деталі: За словами президента, треба закінчити війну до цього.

Він зауважив, що у разі замороження війни санкції з часом почнуть слабнути і з'явиться нова риторика: "А для чого новий санкційний пакет, якщо немає бойових дій?"

Зеленський попередив, що Росія готується до реваншу, і Україна планує не допустити цього. Потрібно консолідувати суспільства різних держав, щоб плани України збігалися з цілями та можливостями її партнерів.

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Пряма мова: "Наші цілі - українські, але плани мають збігатися з можливостями наших партнерів".

Теми: війнаРосіяконтрнаступЗеленський
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