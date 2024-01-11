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Зеленский: Нельзя дать России подготовить контрнаступление

Евгений КизиловЧетверг, 11 января 2024, 20:14
Зеленский: Нельзя дать России подготовить контрнаступление
владимир зеленский. фото: getty images

Президент Владимир Зеленский считает необходимым избежать замораживания войны, чтобы РФ не имела возможности подготовить "мощное контрнаступление".

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Риге, видео которой опубликовано на его странице в Facebook

Прямая речь: "Не дать заморозить конфликт. Не дать возможности России подготовиться к мощному контрнаступлению, за год, за два, за три, за пять. Не дать им этого сделать... Не дать России снова стать мощной".

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Детали: По словам президента, надо закончить войну до этого.

Он отметил, что в случае замораживания войны санкции со временем начнут ослабевать и появится новая риторика: "А для чего новый санкционный пакет, если нет боевых действий?"

Зеленский предупредил, что Россия готовится к реваншу, и Украина планирует не допустить этого. Нужно консолидировать общества разных государств, чтобы планы Украины совпадали с целями и возможностями ее партнеров.

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Прямая речь: "Наши цели - украинские, но планы должны совпадать с возможностями наших партнеров".

Темы: войнаРосcияконтрнаступлениеЗеленский
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